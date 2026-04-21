La Banda Città di Livorno guida il corteo del 25 aprile
Appuntamento in piazza Cavour alle 10.15 per unirsi alla partenza tra musica, partecipazione e memoria condivisa, con le note di “Bella ciao” e le marcette del repertorio a scandire il percorso fino al Municipio
Sabato 25 aprile, in occasione dell’81ª Festa della Liberazione, Livorno celebrerà la ricorrenza con un corteo cittadino e le tradizionali commemorazioni istituzionali, che culmineranno in piazza del Municipio con gli interventi delle autorità.
Tra i protagonisti della mattinata ci sarà la Banda Città di Livorno, che accompagnerà il corteo musicale fino al Comune.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: appuntamento alle ore 10.15 in piazza Cavour per unirsi alla Banda, con partenza fissata alle 10.30.
Durante il percorso risuoneranno le note di “Bella ciao”, proposta sia in versione strumentale che cantata: un momento simbolico e partecipato, in cui il contributo del pubblico sarà fondamentale. Tutti sono invitati a prendere parte e a cantare insieme, per rendere ancora più viva e condivisa questa giornata di memoria e libertà.
La Banda eseguirà anche altri brani tradizionali del proprio repertorio di marcette classiche, tra cui “Avanti”, “Memo”, “Super”, “Dixieland Strut” e altri ancora.
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