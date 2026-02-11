La Banda Città di Livorno in concerto
Il 15 febbraio, dalle 15:00 alle 17:00, la Banda Città di Livorno animerà il pomeriggio tra piazza Grande e i portici di via Grande con un’esibizione musicale dal vivo, itinerante e coinvolgente, pensata per accompagnare cittadini e visitatori in un clima festoso e carnevalesco. Un percorso musicale tra brani popolari e internazionali, senza palchi né barriere, per vivere la musica da vicino e trasformare la città in un grande spazio di condivisione. I livornesi sono invitati ad aggiungersi in coda alla sfilata, seguendo la Banda lungo il percorso e diventando parte attiva della festa. Evento gratuito, aperto a tutti, organizzato grazie al patrocinio gratuito del Comune di Livorno. Ricordiamo che la Banda Cittadina appartiene a tutti ed è quindi pronta ad accogliere chiunque sappia suonare uno strumento o voglia fare pratica leggendo uno spartito: contatti e informazioni su www.bandacittadilivorno.it.
