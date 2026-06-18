La Banda Città di Livorno suona in navigazione lungo i Fossi Medicei

Quindici musicisti a fiato si esibiranno a bordo del battello Marco Polo per un concerto itinerante tra musica, storia e paesaggio. L’iniziativa rientra nella 32ª edizione della Festa della Musica dedicata al tema “La voce dei luoghi”

In occasione della Festa della Musica 2026, giunta alla sua 32ª edizione e dedicata al tema nazionale “La voce dei luoghi”, l’APS Banda Città di Livorno sarà protagonista di un originale evento musicale itinerante che animerà i suggestivi Fossi Medicei. Per celebrare questa importante manifestazione, una rappresentanza di 15 musicisti a fiato della Banda Città di Livorno si esibirà a bordo del battello “Marco Polo”, messo a disposizione dalla Cooperativa Itinera, trasformando i canali storici livornesi in un palcoscenico naturale unico nel suo genere. Durante la navigazione, i musicisti eseguiranno un repertorio appositamente selezionato, dando vita a un concerto in movimento che accompagnerà cittadini e visitatori lungo il percorso acqueo cittadino. L’esibizione sarà fruibile sia dagli spettatori presenti lungo le sponde dei fossi sia dai partecipanti a bordo, tra soci e sostenitori della Banda, creando un’esperienza coinvolgente e suggestiva capace di unire musica, paesaggio e storia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico di Livorno attraverso il linguaggio universale della musica, mettendo in risalto l’identità della città, le sue peculiarità urbanistiche e la sua tradizione marinara. Al tempo stesso, il progetto intende promuovere la cultura musicale in una forma accessibile, inclusiva e gratuita, offrendo alla cittadinanza un’occasione di incontro e condivisione. Il concerto itinerante si inserisce pienamente nello spirito della Festa della Musica, contribuendo a dare voce ai luoghi simbolo di Livorno e a rafforzare il legame tra comunità, cultura e territorio. L’APS Banda Città di Livorno desidera ringraziare la Cooperativa Itinera per la collaborazione e la disponibilità del battello “Marco Polo”, nonché il Comune di Livorno per il patrocinio concesso all’iniziativa. Un appuntamento da non perdere per vivere la città da una prospettiva diversa, lasciandosi accompagnare dalle note della musica lungo uno dei percorsi più affascinanti del patrimonio livornese.

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