La Befana al Circolo P. Carli Salviano

Al Circolo Arci P. Carli Salviano è stata celebrata la Befana con i bambini. A causa della pioggia non è stato effettuato il tradizionale giro nel quartiere. La festa è stata effettuata nei locali all’interno del circolo, con animazione e pentolaccia per i bambini.

Gli organizzatori ringraziano i genitori per i numerosi bambini presenti, la vice sindaco Libera Camici per la presenza, la polizia municipale per la disponibilità dimostrata.

Al termine della festa è stata donata dal circolo Arci P. Carli Salviano una calza a tutti I bambini presenti.

