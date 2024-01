La Befana arriva al Centro Anziani Zanni Nadea in Corea

Bambini e anziani, insieme, immersi nella magia dello scambio intergenerazionale. Appuntamento venerdì 5 gennaio alle 15,30 al Centro Anziani Zanni Nadea, via don Davide Albertario 8

Venerdì 5 gennaio alle 15,30 una vecchia signora a cavallo di una scopa arriverà nel quartiere Corea e precisamente al Centro Anziani Zanni Nadea, via don Davide Albertario 8, i nonni e le nonne del centro anziani hanno aiutato la Befana a preparare delle calze speciali per le bambine e i bambini del quartiere. Calze fatte a mano con all’interno cioccolato e caramelle.

L’iniziativa rappresenta un’altra bella occasione per i nonni del centro anziani volta a mostrare il loro impegno e le loro abilità manuali e, al tempo stesso, consolidare il legame con le bambine e i bambini del quartiere.

Bambini e anziani, insieme, immersi nella magia dello scambio intergenerazionale. L’iniziativa vedrà la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione Comunale.

