La Befana arriva al Moletto di Ardenza
Gli organizzatori Appartenenza Labronica, Circolo A. Pizzi e Ardenza vi aspettano al moletto martedì 6 gennaio
Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.30, il Moletto di Ardenza sarà teatro di un pomeriggio di festa dedicato soprattutto ai più piccoli con l’arrivo della Befana che sorvolerà simbolicamente il mare per portare dolci, sorrisi e un’atmosfera da fiaba. La Befana accoglierà le bambine e i bambini con calze, dolci e cioccolata calda, mentre per gli adulti non mancherà il vin brulé ideale per scaldarsi. L’invito degli organizzatori Appartenenza Labronica, Circolo A. Pizzi e Ardenza è chiaro: “Vi aspettiamo tutti al moletto per condividere un momento di festa che unisce generazioni diverse nel segno della tradizione”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.