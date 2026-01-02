La Befana arriva al Moletto di Ardenza

Gli organizzatori Appartenenza Labronica, Circolo A. Pizzi e Ardenza vi aspettano al moletto martedì 6 gennaio

Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.30, il Moletto di Ardenza sarà teatro di un pomeriggio di festa dedicato soprattutto ai più piccoli con l’arrivo della Befana che sorvolerà simbolicamente il mare per portare dolci, sorrisi e un’atmosfera da fiaba. La Befana accoglierà le bambine e i bambini con calze, dolci e cioccolata calda, mentre per gli adulti non mancherà il vin brulé ideale per scaldarsi. L’invito degli organizzatori Appartenenza Labronica, Circolo A. Pizzi e Ardenza è chiaro: “Vi aspettiamo tutti al moletto per condividere un momento di festa che unisce generazioni diverse nel segno della tradizione”.

