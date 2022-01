La Befana arriva al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Giovedì 6 gennaio, alle 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una caccia al tesoro con la Befana, una divertente attività a squadre pensata per le famiglie. I partecipanti si sfideranno alla ricerca degli indizi nascosti nelle sale del Museo, fra segreti da svelare e ardite prove da superare per aggiudicarsi l’ambita calza della Befana.

Per maggiori informazioni: segreteria didattica museo 0586.266711, ore 9.00-13.00, email: [email protected].

Ci si può prenotare online a questo link: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando2021

E’ richiesta la partecipazione di almeno un adulto per gruppo.

Per chi, invece, vuole godersi una visita alle sale espositive, il Museo sarà aperto dalle ore 15 alle 19. Un’occasione per scoprire le profondità marine nella Sala del Mare o fare una passeggiata tra gli animali del bosco nella Sala di Zoologia dei Vertebrati, o, ancora, concedersi una visita all’Orto Botanico, tra specie vegetali tipiche della Macchia Mediterranea e le cultivar di fruttiferi antichi ospitati nella nuova sezione dell’Orto Etnobotanico.

Infine, per chi vuole provare un’emozione da brivido nella Sala delle Esposizioni Temporanee è possibile visitare la mostra “L’ombra dell’uomo – la paura genera mostri”.