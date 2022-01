La Befana deI Circolo Arci “Le Mi’ Bimbe” dona calze e giochi al Gabbiano

Il tutto si svolgerà dalle 15,45 alle 18. Naturalmente ci sarà la Befana in persona. Grazie alla collaborazione della Sezione Nautica Ardenza la Befana arriverà dal mare al Gabbiano, alla Rotonda, alle 15,30

Mediagallery

Giovedì 6 gennaio la Befana del Circolo Arci Le Mi’ Bimbe donerà oltre 150 calze e giochi.

Oltre 100 calze grazie a Mario Bartoli, meglio conosciuto come Kira Bartoli e il suo mare dei ricordi. Altre calze grazie ad Appartenenza Labronica. Giochi e chicchi verranno donati grazie, come sempre, alla collaborazione del Club Magnozzi Fides. Il tutto si svolgerà dalle 15,30 alle 18. Naturalmente ci sarà la Befana in persona. Grazie alla collaborazione della Sezione Nautica Ardenza la Befana arriverà dal mare al Gabbiano, alla Rotonda, alle 15,30. Il tutto si svolgerà all’aperto in rispetto delle normative anti-Covid vigenti.