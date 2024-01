La Befana di Kyra arriva ad Antignano

Ma nel sacco "magico" della Befana oltre alle Calze e ai dolciumi c'è il regalo più importante: il progetto di realizzare in quel lungo il Parco Inclusivo di Kyra

Il 6 gennaio ci sarà una Befana speciale. Se il tempo lo permetterà la simpatica vecchietta arriverà nel Parco difronte all’Hotel Universal dove tra non molto verrà posta la statua di Kyra e dove verrà realizzato il Parco Inclusivo in suo ricordo.

Per intrattenere i bambini nell’attesa dell’arrivo della Befana ci sarà un animatore che farà tanti giochi per divertire i più piccoli. La Befana arriverà con sacco pieno di centinaia di bellissime calze colme di dolciumi (fino ad esaurimento).

Ma nel sacco “magico” della Befana oltre alle Calze e ai dolciumi c’è il regalo più importante: il progetto di realizzare in quel lungo il Parco Inclusivo di Kyra. Affinché prossimamente anche quei bambini che condividono la loro vita con una disabilità abbiano i loro giochi. Perché tutti i bambini abbiano diritto ad essere ad essere felici… tutti hanno diritto al gioco.

In caso di maltempo la Befana arriverà al Circolo Arci Pizzi “Le Bimbe di Ardenza”.

“La Befana di Kyra”, è un altra pagina di una storia d’amore unica, che parte da un ragazzo che rappresenta per tutti il significato della parola: dono e il Parco Inclusivo di Kyra, che prossimamente verrà realizzato è sinonimo di questa parola.

