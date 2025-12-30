La Befana tra Pontino, Garibaldi e San Marco
La Befana del Comitato Pontino San Marco attraverserà i quartieri Pontino, Garibaldi e San Marco per consegnare i regali preparati con cura dai genitori per i propri bambini
La notte del 5 gennaio si rinnova una tradizione molto amata dai più piccoli. La Befana del Comitato Pontino San Marco attraverserà i quartieri Pontino, Garibaldi e San Marco per consegnare i regali preparati con cura dai genitori per i propri bambini. Un momento di magia e di festa che coinvolge tutta la comunità, riportando nelle strade l’atmosfera dell’Epifania e il sorriso dei più piccoli, che potranno vivere l’emozione della visita della Befana direttamente a casa propria. Chi desidera partecipare all’iniziativa e far passare la Befana nella propria abitazione può prenotarsi alla libreria “Libri di Barlì Carboncini Daniela”, situata in via Garibaldi 8. L’iniziativa è promossa dal Comitato Pontino San Marco, da sempre impegnato nell’organizzazione di eventi capaci di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità, soprattutto attraverso attività dedicate ai bambini e alle famiglie.
