La Bella Addormentata sul palco del Teatro della Brigata

Al centro della rivisitazione della fiaba una domanda: che cosa sogna la bella addormentata? Tutti conoscono le vicende che hanno causato la caduta in un sonno profondo della giovane protagonista ma chi sa cosa ha sognato in quei lunghi anni?

Per l’ultimo appuntamento della rassegna Teatri di Confine, promossa dal Comune di Livorno e Fondazione Toscana Spettacolo in collaborazione con la compagnia Orto degli Ananassi/Teatro della Brigata e la compagnia Pilar Ternera/ Nuovo Teatro delle Commedie.

Domenica 2 Aprile, alle ore 17:30 al Teatro della Brigata (Via Brigata Garibaldi 4b) va in scena La Bella Addormentata, un progetto della compagnia Riserva Canini, con la regia e la drammaturgia di Marco Ferro prodotto da Fondazione Sipario Toscana.

Questo è quello che vuole ricostruire lo spettacolo, offrendo ai bambini una visione inedita e divertita del celebre racconto.

Per chi prenoterà il proprio biglietto ci sarà inoltre la possibilità di partecipare ad un laboratorio gratuito rivolto a tutta la famiglia che si svolgerà a partire dalle 16, nei locali della palestra CEC, situata di fronte al Teatro della Brigata, guidato da Enrica Notarfrancesco. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione allo spettacolo e ricordiamo che per questa attività è previsto un numero massimo di partecipanti

Per informazioni e prenotazioni contattare il 327 8844341 – o scrivere a: [email protected]

