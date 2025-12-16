La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario

Sabato 20 dicembre ore 15.30 riflettori accesi su La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario, la visita guidata che permetterà un'immersione totale tra le meraviglie del Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero

Giubileo in Tour, l’ultimo appuntamento. Sabato 20 dicembre alle ore 15.30 si terrà l’ultimo appuntamento dedicato ai luoghi di culto di Livorno. Giubileo in tour ci ha accompagnati per tutto questo 2025 con un calendario di 10 date gratuite, per riscoprire la scena artistica e culturale di alcuni dei complessi religiosi più significativi per l’identità e la storia cittadina. È stato un bellissimo viaggio!

Sabato 20 dicembre ore 15.30 riflettori accesi su La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario, la visita guidata che permetterà un'immersione totale tra le meraviglie del Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, la sua storia e le molte opere d'arte che vi si conservano. La visita si snoderà tra gli ambienti della Chiesa, la galleria degli ex voto storici e l'esterno per approfondire sul Famedio e l'evoluzione di questo monumentale complesso.

Non perdere quest’ultima occasione e prenota subito il tuo posto dal sito: https://www.agaveservizi.it/giubileo-in-tour.htm

Oppure chiama il 3480404516 – 0586/897890, altrimenti invia una mail a [email protected]

