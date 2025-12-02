“La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario”
Ultime due occasioni per prendere parte a Giubileo in Tour, che sabato prossimo, 6 dicembre alle ore 15.30, farà nuovamente tappa a Montenero
Ultime due occasioni per prendere parte a Giubileo in Tour, che sabato prossimo, 6 dicembre alle ore 15.30, farà nuovamente tappa a Montenero.
“La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario” è il percorso guidato che offrirà un’esperienza immersiva tra le meraviglie del Santuario della Madonna delle Grazie, la sua storia e le numerose opere d’arte custodite al suo interno.
L’itinerario si svilupperà tra gli spazi della Chiesa, la galleria degli ex voto antichi e l’area esterna, dove si approfondirà il Famedio e l’evoluzione di questo straordinario complesso monumentale.
La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria.
Prenota il tuo posto dal nostro sito https://www.agaveservizi.it/giubileo-in-tour.htm oppure chiamaci al 3480404516 – 0586/897890, o invia una mail a [email protected].
L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del Comune di Livorno e del Consiglio di Zona 5 Livorno.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.