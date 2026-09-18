La bellezza e la fragilità delle creature marine. A Porta a Mare arriva il mondo di “Little Sea”
Ambiente, sensibilizzazione e biodiversità marina. Mercoledì 23 settembre, alle 18 all’interno del complesso commerciale Porta a Mare, verrà presentato il coloring book “Little Sea. Forme e colori della biodiversità marina”, pubblicato dalla casa editrice Sillabe
Ambiente, sensibilizzazione e biodiversità marina. Mercoledì 23 settembre, alle 18 all’interno del complesso commerciale Porta a Mare, verrà presentato il coloring book “Little Sea. Forme e colori della biodiversità marina”, pubblicato dalla casa editrice Sillabe e curato dal Dipartimento didattico dell’Acquario di Livorno in collaborazione con l’illustratrice Giulia Bernini, in arte Oblo creature.
“Little Sea. Forme e colori della biodiversità marina” è un viaggio creativo e colorato che porta i più piccoli – e non solo – alla scoperta del mondo sottomarino. Si tratta di un libro illustrato da colorare, ricco di giochi, disegni e curiosità, che invita ad apprezzare la bellezza e la fragilità delle creature che popolano i nostri mari. Proprio la possibilità di colorare i disegni in bianco e nero, copiando o prendendo spunto da quelli già colorati dall’illustratrice, rafforza ulteriormente il messaggio di sensibilizzazione dell’Acquario di Livorno, creando un ricordo ancora più nitido e dettagliato di quelle creature. Il coloring book è arricchito dai testi di Alice Malotti, responsabile eventi dell’Acquario di Livorno, e Giovanni Raimondi, biologo e coordinatore scientifico dell’Acquario di Livorno.
La pubblicazione rientra nella storica collaborazione tra la casa editrice Sillabe, una delle più importanti realtà italiane per i servizi legati all’arte che vanno dall’editoria al merchandising, e Costa Edutainment S.p.A., società leader in Italia nel settore dell’edutainment con dodici strutture gestite tra parchi tematici, parchi acquatici e acquari, tra i quali l’Acquario di Livorno. Sillabe collabora da anni con il gruppo Costa Edutainment, con particolare riferimento all’Acquario di Livorno e all’Acquario di Genova, di cui cura le pubblicazioni editoriali e didattiche rivolte al settore marino e realizza le linee di merchandising, garantendo particolare attenzione alla sostenibilità per un rapporto sempre più responsabile e consapevole con l’ambiente. Inoltre Sillabe, con il proprio staff, gestisce direttamente i giftshop dei due Acquari.
Alla presentazione di mercoledì 23 settembre interverranno Alice Malotti, responsabile eventi dell’Acquario di Livorno, Giovanni Raimondi, biologo e coordinatore scientifico dell’Acquario di Livorno, Giulia Bernini in arte Oblo creature, illustratrice del volume, e Giulia Perni, direttrice editoriale della casa editrice Sillabe.
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