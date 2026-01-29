“La biblioteca va in città: la lettura approda da te”

di Martina Romeo

“Il libro è il primo ed essenziale mattone per costruire una vita solida e felice”. Così l’assessora alla Cultura, Angela Rafanelli, ha aperto la conferenza di presentazione del nuovo progetto “La biblioteca va in città: la lettura approda da te”, proposto dallo stesso Comune e rientrato fra i progetti meritevoli del finanziamento ministeriale pari a 70.000 euro.

Un risultato importante, giusto riconoscimento di un percorso iniziato nel 2024 con l’approvazione del Patto per lettura della Città di Livorno e il conseguente ottenimento della qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026 da parte del CEPELL (Centro per il libro e la lettura).

“Siamo qua, con grande orgoglio e soddisfazione, in un mondo dove i libri, la lettura e il dialogo sembrano essere accessori. Non indispensabili. – continua Rafanelli – Livorno però, pioniera e voce controcorrente da sempre, continua ad essere capofila di progetti che vedono il libro come strumento per conoscersi ed entrare in dialogo con l’altro. Un riconoscimento che va ben oltre il sostegno economico, pur sempre fondamentale, ma che va verso un modello culturale che vede il libro come centro di una rivoluzione, strumento di socializzazione e conoscenza. Non solo di mero intrattenimento”.

La proposta progettuale “La biblioteca va in città: la lettura approda da te”, attuata durante tutto il 2026 fino a novembre, mira a promuovere l’abitudine e il piacere della lettura a tutte le fasce della popolazione, in particolar modo per la realizzazione di una strategia coordinata che possa rendere concreto il valore culturale e sociale della lettura.

“Focalizzare l’attenzione sulle biblioteche è importantissimo. – tiene a evidenziare Giovanni Cerini, dirigente del Settore Attività Culturali, Biblioteche e Musei – La cosa che mi preme sottolineare è l’art.1 del ‘Patto per la lettura’, ‘Valori e finalità’, dove si parla di diritto a leggere. La lettura è un diritto e un elemento fondamentale”.

“Il progetto parte dall’idea che anche le biblioteche di Livorno, con sette sedi sparse per tutto il territorio cittadino, hanno bisogno di uscire e di intercettare potenziali utenti. Non necessariamente potenziali sostenitori, ma persone che ci aiutino a portare il valore, il senso e l’importanza della lettura fuori dalle sedi bibliotecarie. – interviene la responsabile Ufficio Biblioteche e Musei, Valeria Cioni – Proprio per questo siamo partiti pervadendo la città di libri e del valore della lettura in tutti i suoi aspetti”.

Con attività realizzate al di fuori delle classiche sedi bibliotecarie, il progetto ha molte linee di intervento. Di particolare utilità è il neonato sito www.livornocittachelegge.it, in costante aggiornamento sulla base dei diversi eventi. Questi ultimi realizzabili grazie a partner fondamentali, già firmatari del “Patto locale per la lettura”, tra i quali si annoverano: Associazione Etruria, Associazione Nesi/ Corea, Mezclar22, Auser Filo d’argento Livorno, Circolo Nonno point, IIS Vespucci Colombo e Liceo statale Francesco Cecioni.

Tra le attività previste dal progetto:

– Letture e incontri in luoghi tradizionalmente non deputati alla lettura, quali mercati, piazze, battelli turistici e stabilimenti balneari;

– Letture animate, giochi e laboratori per bambini e ragazzi, realizzati grazie al coinvolgimento delle associazioni Mezclar22 e Nesi/Corea;

– Formazione per la lettura ad alta voce per il progetto “Nati per leggere” (0-6 anni), ma anche formazione per il personale della biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo per un pubblico più grande;

– Potenziamento dei servizi bibliotecari già presenti presso il Liceo statale Francesco Cecioni e l’IIS Vespucci-Colombo, arricchiti da una serie di incontri con l’autore;

– Potenziamento dei gruppi di lettura curati da Auser e delle presentazioni di volumi e conferenze presso il Circolo Nonno point;

– Collaborazione con Livorno Librexpo, organizzato da Sergio Consani, che si terrà agli Hangar Creativi dal 1° al 3 maggio 2026.

Il primo evento del progetto che vede direttamente coinvolto il Comune, realizzato in collaborazione con la libreria Feltrinelli, sarà il 7 febbraio alle ore 17, con la presentazione del volume “Platone: una storia d’amore” di Matteo Nucci, presso la Biblioteca dei Bottini dell’Olio. Per l’occasione, l’autore sarà intervistato dal prof. Andrea Suggi.

Per quanto riguarda gli altri partner, invece, il 4 febbraio alle 17:30 sarà presentato, presso l’Associazione Nesi/Corea, il libro “Una giraffa entra in un bar e muore di profilo” (ALA libri) di Sandro Marchiori.

Tenere monitorato il sito ufficiale del progetto per eventuali aggiornamenti.

