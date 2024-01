La Bottega del Caffè ospita il recital pianistico di Nicoletta Casalini

Sono circa 20 anni che l’Associazione Lavoratori Comunali, oggi ALC-APS, nella sua sede “Bottega del Caffè”, opera costantemente come promotore culturale, ospitando sotto gli archi del salone seicentesco, eventi di natura varia quali: esposizioni artistiche, dibattiti, presentazioni di libri, concerti e conferenze, quest’anno grazie al riconoscimento operato dal CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) aumenterà l’offerta culturale che la “Bottega”, potrà offrire alla città. Il primo esempio di questo riconoscimento sarà un recital pianistico incentrato sulla produzione di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig Van Beethoven. A guidarci in questo incontro con questi due grandissimi pilastri della musica strumentale occidentale, sarà la Professoressa Nicoletta Casalini, classe 1963, diplomata presso l’Istituto Superiore di studi musicali “Pietro Mascagni” (oggi Conservatorio) nel 1984 nella classe della Professoressa Liana Gragnani de Botton. Successivamente si è classificata 1^ alla “Coppa Pianistica Città di Osimo” nel 1979, ha ottenuto nel 1985 il Diploma di merito al Concorso Pianistico Città di Albenga”, nel 1986 ha ottenuto il primo Premio al “Concorso Nazionale Giovani Musicisti Gargano”, nel 1986 è 3a classificata al “Concorso Nazionale Pianistico A.M.A. Calabria”, nel 1987 è 2a classificata al “Concorso Pianistico Città di Roma Agorà 80” premio Marcella Crudeli. Ha seguito un corso di perfezionamento con il M° Antonio Bacchelli, nostro compianto concittadino, e successivamente con il M° Alessandro Specchi. Si è esibita in vari concerti e contemporaneamente ha svolto attività didattica come insegnante di musica presso varie scuole medie in Toscana. Un curriculum, come si legge, di tutto rispetto, Domenica 14 gennaio alle ore 17,30 la Professoressa Casalini affronterà un concerto solistico con il seguente programma : Sonata n. 3 in si bemolle maggiore, K 281 (1774) e Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore, K 282 (1774) entrambe di W. A. Mozart (1756 – 1791), mentre di L. V. Beethoven verrà eseguita la Sonata n. 1 in fa minore, op. 2 n. 1 (1793 – 1795) e la Sonata per pianoforte n. 19 in sol minore, op. 49 n. 1 (1798). Un programma di notevole contenuto che ricordiamo avrà luogo domenica 14 gennaio alle 17,30, presso la “Bottega del Caffè”, viale Caprera, 35, con ingresso a libera offerta. La cittadinanza è invitata.

