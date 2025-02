La Bottega del Caffè ospita Massimo Signorini ed il suo libro “Puccini e …Livorno”

Livorno alla fine dell’ottocento e agli inizi del novecento era una città molto attiva in numerosi campi e specialmente nel campo della musica, con Bande, Corali, circoli mandolinistici ed altre espressioni d’arte musicale

Massimo Signorin, in qualità di ricercatore e autore, ha già presentato diversi libri in cui il gusto del passato ritorna attuale e palpitante, per ripulire la patina del tempo che tutto ingrigisce e massifica. Con attente e studiate analisi di documenti, ritratti e foto d’epoca Signorini ridà luce e visibilità a queste reliquie e così ha fatto in questo ultimo libro “Puccini e….Livorno” edito da Sillabe, un omaggio e memoria dedicato a Giacomo Puccini nel centenario dalla morte, in cui si legge dei rapporti tra Puccini e Livorno in occasione delle 4 visite che il celebre operista dedicò alla nostra città. Livorno alla fine dell’ottocento e agli inizi del novecento era una città molto attiva in numerosi campi e specialmente nel campo della musica, con Bande, Corali, circoli mandolinistici ed altre espressioni d’arte musicale, di queste organizzazioni oggi sopravvivono solo la Banda Città di Livorno, la Corale Guido Monaco e la Corale Pietro Mascagni, già Corale Costanza e Concordia, presenti anche ai tempi in cui Puccini venne nella nostra città per presentare alcune delle sue opere: Le Villi, Manon Lescaut, Bohème e Tosca. Stimando il lavoro fatto da Signorini, la Corale Pietro Mascagni lo ha invitato a presentare il suo libro nella sede della Corale, la Bottega del Caffè, il 1 marzo alle ore 17. Signorini parlerà del libro e eseguirà alla fisarmonica da concerto vari brani di Giacomo Puccini, alla fine del pomeriggio la Corale eseguirà a sua volta una serie di brani del grande Maestro lucchese. Seguirà un brindisi offerto dalla Corale Mascagni a tutti i presenti. L’ingresso sarà a libera offerta . La cittadinanza è invitata.

