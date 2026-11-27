“La Cantina in Cantina” vince il premio “BITESP 2026 – Esperienza Autentica”

Il progetto nato dalla collaborazione tra Enoturistica e Comitato Coppa Barontini premiato a Venezia per la capacità di valorizzare la tradizione remiera, il vino e le comunità livornesi attraverso un'esperienza turistica autentica

Un importante riconoscimento nazionale per Livorno e per un progetto che ha trasformato una delle tradizioni più identitarie della città in un’esperienza turistica originale, coinvolgendo le comunità che ne custodiscono la storia. “La Cantina in Cantina”, il format nato dalla collaborazione tra Enoturistica e il Comitato Coppa Barontini, ha conquistato il premio “BITESP 2026 – Esperienza Autentica”, assegnato nell’ambito della IX edizione della Borsa Internazionale del Turismo e delle Esperienze di Venezia. Il riconoscimento è stato annunciato il 25 novembre durante la cerimonia inaugurale al Terminal 107 della Stazione Marittima. Nato dall’incontro tra cultura del vino e tradizione remiera, il progetto accompagna i visitatori nelle sezioni nautiche, le “cantine” dove i rioni custodiscono imbarcazioni e passione per le gare remiere. Nelle sue tre edizioni ha proposto un concorso per la creazione di etichette vinicole rivolto agli studenti, un trekking urbano e un itinerario in battello lungo i Fossi, con degustazioni a cura dei sommelier di Enoturistica.

Il Comitato Coppa Barontini e le sezioni nautiche hanno aperto ai visitatori luoghi normalmente poco conosciuti. All’iniziativa partecipano anche le Guide Labroniche, le aziende vinicole e i volontari di Enoturistica. A convincere la giuria è stata la capacità di valorizzare un patrimonio culturale vivo, affidando il racconto della tradizione remiera a chi la vive tutto l’anno, senza trasformarla in una rappresentazione costruita per i turisti. Il progetto punta sulla partecipazione e sul rapporto diretto tra visitatori e comunità. «Questo premio conferma che anche Livorno può costruire proposte turistiche capaci di distinguersi a livello nazionale partendo dalla propria identità – commenta Simone Nannipieri, fondatore di Enoturistica – L’obiettivo era mettere in relazione due mondi apparentemente distanti: quello del vino e quello delle tradizioni remiere. Il valore delle cantine nautiche sta nelle comunità che continuano a viverle».

Il riconoscimento porta inoltre l’ingresso di Enoturistica nel Club di Prodotto Itinerari del Cuore, rete nazionale dedicata al turismo esperienziale sostenibile. A dicembre sarà trasmesso il bollino ufficiale “BITESP 2026 – Esperienza Autentica”. Il premio conferma un modello turistico che mette in relazione le risorse del territorio e trasforma il patrimonio culturale in nuove opportunità.

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