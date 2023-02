“La Casa popolare” di Pacini sbarca al Circolo Arci Gabbro

È il Circolo Arci Gabbro stavolta, che ha voluto onorare Renzo Pacini organizzando questa presentazione, nella propria sede in piazza Democrazia 1; è la seconda serata di un ciclo di presentazioni “Libro con Autore” che sta raccogliendo l’interesse dei cittadini del Gabbro, e non solo, appassionati di letteratura e sensibili agli eventi culturali che questo circolo così prolifico sa inserire nel proprio programma di attività, chiamando all’appello i propri soci e non solo :

Sabato 11 febbraio alle 18 ci sarà la presentazione del libro “La casa popolare” scritto da Renzo Pacini. “Una ulteriore occasione per far conoscere il suo sofferto lavoro a nuovi amici e per passare una serata in compagnia e far sentire a Renzo, il nostro caloroso affetto e la nostra stima” dice Laura Giusti che cura l’evento e presenta l’Autore. Durante la serata, l’attrice Antonella Malanima darà lettura di alcuni brani scelti assieme a Renzo.

I partecipanti avranno modo di conoscere i temi de “La Casa Popolare”, che parla proprio della loro la storia di cotanei o quasi, dal ’59 ad oggi. L’incontro, come già detto, avverrà alle 18,00; a seguire per chi vorrà sarà possibile trattenersi per apericena” con l’ Autore” .

Questo libro, il quarto di Pacini, racconta le pulsazioni della vita di un intero quartiere, i suoi aneddoti e i suoi miti, grazie a tutto quello che il suo cuore ha potuto ricordare. I giochi nel cortile, le corse in bicicletta, i tornei di calcio, le feste in casa, i primi innamoramenti; gli eventi felici ma anche quelli luttuosi che hanno caratterizzato la vita del quartiere. “Nel mio lavoro di ricostruzione – dice Pacini – ho riportato fedelmente fatti, vicende e circostanze vissuti in Coteto, facendoli divenire fondale metateatrale di una verosimile storia di emancipazione di un figlio del popolo, nella quale l’approdo alla casa popolare funge da starter, perché è lì, in Coteto che per Manlio, il protagonista, cambia radicalmente il punto di osservazione delle dinamiche sociali del tempo, che diversamente non avrebbe potuto né intravedere, né immaginare”.

“La casa popolare” ha dunque come scenario, tutt’altro che immaginario, il quartiere di Coteto, dal 1959 a oggi, e cerca di dimostrare come per molti ragazzi la sofferta conquista di una diversa e migliore condizione abitativa ebbe il potere di modificare le loro prospettive assieme a quelle delle loro famiglie, mentre le trasformazioni sociali avvenute a fine anni, 60 stavano trasformando globalmente la società di quegli anni.

Il Circolo Arci Gabbro offre dunque un’occasione per passare insieme una bella serata e per conoscere il lavoro di Renzo Pacini. (è gradita la prenotazione al 0586 743033)

Il libro – “Nel secondo dopoguerra, una famiglia proletaria di Livorno affronta la povertà, la minorazione sociale e un futuro che sembra non poter esistere. Saranno proprio la caparbietà del padre Manrico e le doti umane di suo figlio Manlio a trasformare un’esistenza degradata in una vita vera e dignitosa. Il primo riuscirà, dopo grandi tribolazioni, a vedere riconosciuto il suo diritto a una casa popolare in Coteto, ove trasferirà la propria famiglia, mentre il secondo troverà il vero amore e un lavoro di prestigio che gli donerà una carriera di neurologo universalmente stimato.

La traiettoria della famiglia attraversa decenni fondamentali nella lotta per i diritti civili e umani nelle strettoie di una società ancora retrograda e ferita dalla guerra. Pacini racconta le pulsazioni irregolari della vita di un intero quartiere, i suoi aneddoti e i suoi miti grazie a tutto quello che il suo cuore ha potuto ricordare. Per una volta, la storia siamo davvero noi.”

L’autore- Renzo Pacini, nato nel 1950, è un Microbiologo e Virologo livornese che ha esercitato tale professione per oltre quarant’anni. Insegna, in qualità di esperto in Rischi Biologici, all’Università di Pisa ed ha pubblicato oltre cento articoli scientifici e monografie a carattere divulgativo su riviste nazionali e internazionali. Dal suo interesse per la narrativa, recente ma prolifico, nasce nel 2017 “Tutto inizia dal basso”, romanzo che ruota attorno alla passione per la musica, e nel 2018 “Nel terzo tempo” ove il mondo del rugby viene rappresentato in forme che vanno oltre la sua dimensione sportiva. Nel 2021 pubblica per Porto Seguro, (FI) “Andrà tutto bene”, un vero inno alla speranza per quei ragazzi che cercano con caparbietà di trasformare una passione in lavoro. “La casa popolare” ed. Porto Seguro (FI) è il suo ultimo lavoro letterario.

