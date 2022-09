“La casa popolare”, il libro di Pacini a chiusura di “Tocca le Stelle a Montenero”

Appuntamento il 23 settembre alle 19 al Ristorante Conti a chiusura della manifestazione estiva Tocca le Stelle a Montenero, organizzata dalla Pro Loco Montenero

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto al Circolo P. Carli Salviano, Renzo Pacini sceglie Montenero per replicare la presentazione del suo ultimo romanzo “La casa popolare”. E’ qui che Renzo ha deciso di dare appuntamento ai suoi amici, quelli con cui ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza, per rivivere attraverso il suo romanzo la loro la storia e quella di quella di Coteto. L’incontro avverrà il 23 settembre alle 19 al Ristorante Conti a chiusura della manifestazione estiva Tocca le Stelle a Montenero, organizzata dalla Pro Loco Montenero. In questo libro, molto sofferto, Pacini racconta le pulsazioni della vita di un intero quartiere, i suoi aneddoti e i suoi miti, grazie a tutto quello che il suo cuore ha potuto ricordare. I giochi nel cortile, le corse in bicicletta, i tornei di calcio, le feste in casa, i primi innamoramenti; gli eventi felici ma anche quelli luttuosi che hanno caratterizzato la vita del quartiere. Il romanzo racconta fedelmente e integralmente molti aneddoti che gli stessi abitanti di Coteto hanno fatto giungere generosamente a Renzo, che fanno comunque da sfondo a una storia di emancipazione di un figlio del popolo, nella quale l’approdo alla casa popolare funge da vero e proprio catalizzatore, perché è lì, in Coteto che per Manlio, il protagonista, cambia letteralmente il punto di osservazione delle dinamiche sociali del tempo, che altrimenti non avrebbe potuto né intravedere né immaginare. “La casa popolare” ha dunque come scenario il quartiere di Coteto, dal ’59 a oggi, e cerca di dimostrare come il salto di qualità nella condizione abitativa ottenuto attraverso l’assegnazione di una casa popolare abbia avuto il potere modificare le prospettive delle persone e delle famiglie del dopoguerra.

Questo libro, molto atteso dagli abitanti del quartiere, che l’hanno sentito proprio, è stato accolto con entusiasmo determinando il tutto esaurito durante la prima presentazione a Salviano. Chi non è potuto entrare per l’esaurimento dei posti, o chi non è intervenuto per motivi personali, potrà approfittare di questa ulteriore occasione nel suggestivo scenario di Tocca le stelle a Montenero.

Il programma – Venerdì 23 settembre ore 19 presentazione del libro con la prof.ssa Rossana Fatighenti. Organizzazione e Presentazione Prof.ssa Maria Grazia Fontani, analisi dell’opera e Reading Renzo Pacini autore dell’opera. A seguire cena facoltativa al Ristorante Conti.

