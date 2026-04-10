“La città del fuoco”, da Thisintegra la presentazione del romanzo di Hala Alyan

Allo spazio ThisIntegra appuntamento venerdì 17 aprile: collegamento con la traduttrice Margaret Petrarca, intervengono Carolina Paolicchi e Paola Meneganti

Venerdì 17 aprile alle 18.15 a Livorno, negli spazi di ThisIntegra (via Ganucci 3), si terrà la presentazione del romanzo “La città del fuoco” di Hala Alyan, pubblicato da Astarte Edizioni.

Il libro racconta la storia della famiglia Nasr, dispersa tra più Paesi: una madre siriana, un padre libanese e tre figli cresciuti negli Stati Uniti. Un intreccio di vite segnate da migrazioni, nostalgia e identità, con un unico punto fermo rappresentato dalla casa di famiglia a Beirut, simbolo di un legame profondo ma anche di tensioni irrisolte.

La vicenda si sviluppa quando Idris, dopo la morte del padre, decide di vendere la casa ereditata. La scelta riunisce l’intera famiglia in Libano, facendo riemergere ferite del passato e segreti mai sopiti. In una città ancora segnata dalla guerra e attraversata dalle tensioni del presente, i rapporti familiari vengono messi alla prova.

Durante l’incontro sarà collegata da remoto la traduttrice Margaret Petrarca. Interverrà Carolina Paolicchi per Astarte Edizioni, mentre a moderare l’incontro sarà Paola Meneganti.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per approfondire un romanzo che intreccia storia personale e memoria collettiva, tra Medio Oriente e diaspora.

Condividi:

Riproduzione riservata ©