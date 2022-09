La città si colora con un nuovo murale. La firma è dell’artista Peeta

Una nuova ventata di Street Art colorerà la città durante l’edizione 2022 del Cacciucco Pride, l’ultimo evento dell’estate livornese. Manuel di Rita, in arte Peeta, dipingerà la parete di via Carlo Bini 36, a pochi passi dalla piazza Mazzini, cuore pulsante del quartiere di Borgo dei Cappuccini.

Dal 12 al 18 Settembre, l’artista di fama internazionale Manuel di Rita, in arte Peeta, si occuperà di dipingere la parete di via Carlo Bini 36 (angolo via delle Navi), la cui realizzazione e inaugurazione avverrà in concomitanza con il Cacciucco Pride 2022.

Il murales si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana del quartiere di Borgo dei Cappuccini, che portiamo avanti dal 2018.

L’artista – Già conosciuto nella scena italiana del writing degli anni ‘90, Manuel di Rita, in arte Peeta, concretizza la sua evoluzione nell’elaborazione finale di uno stile che prende spunto dalla scultura e dal design industriale e giunge ad una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica.

Nato e cresciuto come graffiti writer, è oggi un artista multidisciplinare attivo nell’ambito della pittura, della scultura e del muralismo. Le sue opere lo hanno spinto, negli anni, ben oltre i confini italiani e la sua arte, attraverso festival e mostre di risonanza mondiale, è ormai approdata in tutti i continenti.

Il progetto è promosso dall’Associazione MuraLi _ Diamo colore alla città con il sostegno del Comune di Livorno, della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, Pro Loco Livorno, Saba Bevande e grazie al supporto degli sponsor tecnici dell’iniziativa: GV3 Venpa, Sikkens Colour, Non solo Bagno.

L’inaugurazione dell’opera è prevista per Domenica 18 Settembre a partire dalle ore 18:00. A seguire, il Ristorante Lo Zio, che si trova sotto alla parete, proporrà un piccolo spettacolo comico con Michele Crestacci.

Durante il Cacciucco Pride, la Cooperativa Agave, in collaborazione con MuraLi e con il Birrificio Artigianale Red Hop, propone un calendario di tre appuntamenti dedicati alla scoperta dei coloratissimi murales del quartiere Borgo Cappuccini. Sarà l’occasione per far conoscere le opere realizzate in questi anni e per raccontare la storia di una delle zone più caratteristiche della città. I partecipanti avranno l’opportunità di vedere l’artista Peeta all’opera mentre realizzerà il nuovo murale.

Ecco gli appuntamenti:

Mercoledì 14 Settembre: “Street Artist per un giorno”, dedicato solo ai visitatori più piccoli (dai 5 ai 12 anni) accompagnati dai genitori e avrà una durata di 1,5 h. I bambini si confronteranno con le tecniche, i diversi stili e poetiche della street art e successivamente saranno coinvolti in un divertente laboratorio immedesimandosi nel ruolo dell’artista.

Venerdì 16 e Sabato 17 Settembre: “Borgo Cappuccini: tra storia e murales”, dedicato agli adulti. Si tratta di un itinerario della durata di 1,5 h tra le strade di Borgo alla ricerca dei murales, conoscendo la storia di questo movimento artistico e degli artisti coinvolti. Al termine della visita guidata, ai visitatori verrà offerta un “panino cacciuccato” e una birra serviti dalla Birreria Artigianale Red Hop.

Inoltre, domenica 18 settembre a partire dalle 16:30 è previsto un tour a piedi accessibile a tutti, con una particolare attenzione ai disabili in sedia a rotelle. L’iniziativa “A spasso per una Livorno accessibile – Dalle sue radici medicee alla contemporanea Street Art” è promossa da Discovering Livorno e accompagnerà i partecipanti attraverso la storia di Livorno, per approdare nella contemporaneità, rappresentata dai tre murales recentemente eseguiti tra le vie di Borgo.

Per informazioni: [email protected].

