La Commedia di Candido al Vertigo

Il regista Amasi Damiani porta in scena venerdì 8 marzo e sabato 9 marzo alle 21 con replica domenica alle 17 al Vertigo, teatro Enzina Conte, “La Commedia di Candido”, lavoro con cui Stefano Massini si è divertito a rivisitare i maestri francesi della filosofia del ‘700. Si parte da Diderot, petulante e capzioso, D’Alembert avvinazzato, che a fatica si regge in piedi, Rousseau con l’aspetto di uno spaventapasseri che da mesi non vede sapone e Voltaire sofisticato viveur, celebre soprattutto per le principesche colazioni. A tutti loro fa visita una misteriosa dama, Augustine: con uno si finge cameriera, con l’altro è una medichessa, e al terzo si presenta vestita da aristocratica. Immaginatevi uno spettacolo colorato. Coloratissimo. Un susseguirsi di scene incalzanti dove si rincorrono – fioretti e sciabole – duelli di battute spietate, senza un attimo di tregua. Ma in questa favola-avventura di pieno Settecento fra filosofi e parrucche c’è molto che ci riguarda da vicino: dalla libertà di pensiero al riscatto femminile, dalla lotta contro le guerre ingiuste fino all’integralismo religioso. D’altra parte sono questi i temi del “Candido”. E chi non è d’accordo, se la prenda con Voltaire. Insomma: uno spettacolo divertente su temi molto seri. Una commedia dove grandi domande sono travestite da sberleffi. Perché “non c’è miglior modo di pensare che farlo ridendo”: anche questa frase la scrisse il signor Voltaire… e il regista Amasi Damiani con la sua sensibilità, la sua esperienza e la sua intelligenza è riuscito a renderla al meglio.

In scena un considerevole cast: Manola Bichisecchi, Riccardo Ricci, Riccardo Monzani, Maurizio Pastacaldi, Giorgio Notari, Susanna Nugnes, Alessia Piano, Silvia Michelucci, Lucia Nannini, Margherita Locatelli, Andrea Bocelli, Michele Benardini, Anna Botta, collaborazione tecnica di Costantino Silvis, Aiuto regia Adriana Lamacchia . Per Prenotazioni 0586210120.

