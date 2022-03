La Compagnia del Sesto Piano al Vertigo con “E Che Natale sia!”

Domenica 3 aprile alle 17 un po' di risate di cui abbiamo proprio bisogno. Al Teatro Enzia Conte del Vertigo in via del Pallone una divertente commedia nello stile che contraddistingue il teatro portato in scena dalla Compagnia del Sesto Piano con "E che Natale sia!"

Un teatro popolare, non puramente vernacolare, ma in “Livornese parlato”. Un Teatro che prende spunto dal passato, da interpreti come Gilberto Govi o De Flippo, rappresentando la vita quotidiana con i suoi problemi e le sue situazioni a volte grottesche, riportato ai tempi odierni. Marco Chiappini, che ne è l’autore come tutti i testi portati in scena, questa volta si mette anche dietro il banco della regia per la prima volta. Info e prenotazioni 0586-210.120.

Felice, come tutti gli anni, si reca per le festività natalizie con la moglie Gioia presso un villaggio turistico, affittando il consueto cottage pensando di passare una quindicina di giorni di meritato riposo, questa volta ancor di più visto che la moglie deve rientrare in città per fare gli ultimi preparativi relativi ad una fiera benefica, di cui è l’organizzatrice, accompagnata dalla domestica Clementina.

Felice rimasto solo in compagnia dell’anziana zia, che come sempre li segue, vista la sua situazione mentale instabile, si pregusta qualche giorno di assoluto ozio, lettura e tranquillità. Tutto questo, però ,verrà sconvolto con l’arrivo del suo capoufficio che lo coinvolgerà in una situazione tutt’altro che tranquilla, infatti il commedator Buccioni pensa di passare una notte di fuoco con una sua giovane impiegata affittando a sua volta un cottage a fianco di quello di Felice, facendo leva sul suo impiegato affinché porga un aiuto a nascondere la sua scappatella, tutto questo porterà ad una serie di colpi di scena, scambi di persona e personaggi a volte surreali; uno sciopero dei treni, un arrivo inaspettato ed un rientro anticipato metterà a dura prova i due fino alla conclusione a sorpresa…lieto fine oppure no? Quello che non mancherà sarà la morale, che come sempre farà da cardine di tutta la vicenda.

Sul palcoscenico saliranno Marco Chiappini (Felice Gimondi), Cristina Silvestri (Gioia Gimondi), Cristiana Ricci (Clementina, la domestica), Stefano Valdiserri (Palmiro Buccioni), Silvia Sottoscritti (Patrizia Buccioni), Giuliana Vivo (Zia Esterina), Maria D’Eramo (Linda Girardengo), Mario Botteghi (Silvio Titteri) Aldo Corsi (Dott. Mirno Monteghi), direzione di scena Manuela Boldrini.