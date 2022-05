La Compagnia Mayor Von Frinzius inaugura un ufficio

Martedì 31 maggio alle 19 inaugurerà in via Pietro Tacca il nuovo ufficio della Compagnia Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini

Martedì 31 maggio alle 19 inaugurerà in via Pietro Tacca il nuovo ufficio della Compagnia Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini, compagnia teatrale nata 25 anni fa da un’idea di Giannini e Piergiorgio Curti. Grazie alla collaborazione con Serena Cassarri ed il Presidente della Compagnia Portuale Enzo Raugei, per la messa a disposizione degli spazi, la Mayor Von Frinzius, trova casa presso il Circolo ricreativo lavoratori del porto, proprio alla destra dell’entrata del Cinema i 4 Mori. “Questo è un grande traguardo per la nostra Compagnia che, dopo venticinque anni di attività, finalmente ha un luogo di rappresentanza dove poter collezionare tutti i nostri ricordi, i nostri traguardi. Inoltre, come sempre ci tengo a specificare che il nostro lavoro non è per beneficienza, non facciamo teatro per i disabili ma con i disabili, dunque avere finalmente un vero e proprio ufficio per noi rappresenta la professionalità che già abbiamo raggiunto da anni grazie anche al duro lavoro delle mie collaboratrici Rachele Casali, Silvia Angiolini e Marianna Sgherri”. Così dichiara il regista che aggiunge:

“A tutti questi lati positivi si aggiunge una grande voglia di collaborare con il circolo ed il cinema, il che rende il tutto ancora più stimolante. Siamo profondamente grati”. L’inaugurazione avrà inizio alle 19 e vi sarà un piccolo rinfresco per i partecipanti.

La Compagnia Mayor Von Frinzius vi aspetta per festeggiare con lei!