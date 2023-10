La Compagnia Mayor Von Frinzius trionfa al Festival Fuori Misura di Macerata

La gioia di Lamberto Giannini: "È inutile continuare a scalare il Monte Bianco se si può tentare la scalata dell’Everest, ed in questi due giorni lo abbiamo fatto. Bisogna sempre cercare di fare qualcosa fuori dalla nostra portata ma che piano piano lo diventa"

La Compagnia Mayor Von Frinzius ha trionfato ancora. Una vittoria di spessore quella ottenuta al Festival Fuori Misura di Macerata. “Lo spettacolo nella sua totalità ha presentato la vera espressione di teatro integrato in palcoscenico. Momenti ironici, momenti romantici di passione ed emozione, temi sociali purtroppo attuali. Carezze, abbracci e schiaffi morali. Siamo stati scaraventati nel mondo e abbiamo fatto la nostra. Il premio Giovanni Soldini alla Compagnia Mayor Von Frinzius di Livorno con …”.

Dopo queste parole l’unica cosa udibile nel Teatro Comunale di Treia è stato il boato fatto di grida di gioia da parte degli attori della MVF, che tornano dalle Marche felici e vittoriosi.

La Compagnia infatti sabato 28 ottobre è partita per partecipare al Festival teatrale Fuori Misura, uscendone trionfante con la vittoria del premio al miglior spettacolo.

Una vittoria particolarmente sentita da tutti, dal pubblico, dagli attori, dai registi Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, e sono proprio le parole di Lamberto Giannini, sull’orlo delle lacrime, a smuovere ulteriormente le anime del Teatro: “Il teatro non si fa per avere riconoscimenti ma è innegabile che quando questo accade è una cosa meravigliosa. Venire qui a chilometri di distanza e vedere che una cosa alla quale si è pensato suscita questa emozione è davvero incedibile. Grazie.” prosegue poi rivolto ai propri attori durante il viaggio di ritorno “Ho visto lo spettacolo di ieri, ed era molto bello, ma ho visto anche voi stamani e non avevo dubbi, potevo solo rimanerci male del risultato ma ero già molto soddisfatto perché l’avete fatto benissimo. La cosa davvero bella, anche se può sembrare un po’ retorica, è che sembrava proprio di vedere un gruppo che lavorava insieme. Non è il momento delle facili rivincite, come sapete non sempre questo spettacolo è stato preso nel giusto modo, è anche normale, qualcuno lo ha vissuto un po’ peggio di altri, ma per me è stato davvero il più bello perché ho scaraventato tutto fuori. È inutile però se uno spettacolo diventa autoreferenziale, ed è venuto fuori che quel tipo di emozione vi ha coinvolto davvero. Ringraziamo tutti, tutti quelli che hanno partecipato, a che quelli che non sono potuti venire oggi o hanno iniziato il percorso con Scaraventati e poi hanno lasciato a metà.

È inutile continuare a scalare il Monte Bianco se si può tentare la scalata dell’Everest, ed in questi due giorni lo abbiamo fatto. Bisogna sempre cercare di fare qualcosa fuori dalla nostra portata ma che piano piano lo diventa. È stata l’atmosfera di una sicurezza da parte del gruppo nel muoversi, nel capire i passaggi, nel mangiarsi il palco. Sono fiero di voi.”

Condividi: