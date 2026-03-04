La Comunità Ebraica presenta “Il giardino segreto”

Il giardino, localizzato nei pressi del museo ebraico Yeshiva Marini, sarà inaugurato domenica 8 marzo alle 11

Scienza, cultura e bellezza. Questi i principi cardine su cui si basa il progetto “Il giardino segreto”, presentato questa mattina alla stampa nei locali della Comunità Ebraica di Livorno in Piazza Benamozegh. Nato dalla collaborazione tra la Comunità ed Amaranta Servizi, con l’importante contributo della Fondazione Livorno, il giardino, localizzato nei pressi del museo ebraico Yeshiva Marini, sarà inaugurato domenica 8 marzo alle 11. Occasione durante la quale sarà possibile visitare anche il museo stesso. “Frequentando spesso il museo, ho sempre notato questo giardino. Ancora oggi esistente grazie anche alla buona volontà di persone come Guido Servi, ma necessario di un restyling. – racconta Gilda Vigoni di Amaranta Servizi – Tipico giardino livornese, della delizia, dove magari si coltivano frutta e ortaggi e dove ci si reca per stare freschi in tranquillità. La nostra idea prevede anche, però, una fruizione didattica dello spazio e, proprio per questo, abbiamo cercato, con diversi collaboratori per la parte religiosa, di rendere le piante vera e propria memoria della cura che, negli anni, si è succeduta in questo giardino”.

Il lavoro di riqualificazione non ha infatti previsto solo la pulizia del giardino tramite l’abbattimento di piante ormai morte e la piantumazione di dieci nuove essenze, ma ha visto la creazione di un vero e proprio percorso educativo dotato di cartellini scientifici, simbolici e religiosi di alcune piante facilmente riscontrabili nella Bibbia. Tutto ciò salvaguardando il più possibile il patrimonio botanico già esistente attraverso un restauro di tipo conservativo con l’integrazione di nuove specie che rispettano la memoria della cura a cui il giardino è stato soggetto negli anni passati. “Per tutto il mese di maggio, le scuole avranno la possibilità di visitare gratuitamente, dietro prenotazione, sia il museo che il giardino. – sottolinea Vigoni – Abbiamo già diverse scuole prenotate. Un ottimo modo, questo, di promuovere anche il Museo Ebraico, ricco di oggetti storici di altissimo valore e luogo in cui sono ben ammirabili la storia, la cultura e la bellezza di Livorno”.

Presenti alla conferenza, oltre a Gilda Vigoni, anche la botanica Paola Spinelli, il consigliere con delega alla Cultura della Comunità Ebraica Davide Balata e il presidente della Comunità Gianfranco Giachetti. “Questo è stato un lavoro molto interessante, – interviene Spinelli – perché associa la scienza ad aspetti sociologici e culturali. È stato un percorso per cui devo ringraziare molte persone, sia all’interno che non della Comunità, che hanno messo a disposizione, tra le altre cose, un rilievo dello stato di fatto. Quest’ultimo con circa sette piante essenziali più una palma nana, da cui è partito il percorso legato anche al simbolismo biblico delle piante. Da cui la scelta di determinate essenze per poi arrivare alla possibilità di realizzazione del percorso didattico, dedito a chiunque voglia avvicinarsi all’aspetto più culturale del giardino. Un giardino, seppur piccolo, suggestivo, che restituisce una grande serenità e favorisce il benessere psicofisico. Ci auguriamo che questo lavoro possa proseguire e valorizzare il ruolo fondamentale delle aree verdi nei nuclei urbani”.

Oltre ai soggetti già citati, il progetto ha visto coinvolti anche lo studio grafico CODE, la ditta di giardinaggio Eugenio Ciandri, i vivaisti Oasi del Verde e la mostra mercato florovivaistica del parco di Villa Mimbelli. Per prenotare la visita al giardino è necessario mandare un’email a [email protected]. Per maggiori informazioni contattare il numero 3398560212.

