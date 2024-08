La Corale Mascagni canta a Montenero

La lunga serie della Manifestazione “Tocca le stelle a Montenero” 2024, si arricchisce di una nuova offerta musicale, infatti giovedì 29 agosto, nel giardino del Ristorante Conti, con inizio alle ore 21, la Corale “P. Mascagni” presenterà un ricco programma di musica briosa ed accattivante dal titolo “Operetta e non solo…”

La lunga serie della Manifestazione “Tocca le stelle a Montenero” 2024, si arricchisce di una nuova offerta musicale, infatti giovedì 29 agosto, nel giardino del Ristorante Conti, con inizio alle ore 21, la Corale “P. Mascagni” presenterà un ricco programma di musica briosa ed accattivante dal titolo “Operetta e non solo…”. Nel verdeggiante giardino Conti riecheggeranno suadenti e vivaci musiche tratte da numerose operette, tra le più famose, quali Vedova Allegra, Il Paese dei Campanelli, Acqua Cheta, Cin ci là ed altre ancora, ma accanto a queste arie ci sarà spazio anche per celebri melodie, quali Serenata di Gounod o Amapola di Macallè, un angolo sarà invece riservato alla musica popolare livornese ed un omaggio al nostro concittadino Pietro Mascagni. Interpreti della serata, accanto alla Corale “Mascagni”, saranno il Soprano Marianna Pace, il Tenore Gennaro di Puglia ed il Basso Paolo Morelli, alla tastiera siederà il Maestro Giorgio Maroni e tutto il complesso sarà diretto dalla Prof.ssa Patrizia Freschi. Il Ristorante Conti invita quindi, insieme alla Corale Mascagni, tutti gli appassionati a non mancare, per godere di una fresca serata in un bel giardino, con vista su un panorama invidiabile e come dice il titolo della manifestazione ad un passo dal toccare le stelle. L’ingresso è libero e per gli interessati ci sarà la possibilità di prenotare una gustosa cenetta ad un prezzo concordato. Livornesi non perdete l’occasione di gustare panorama, buoni manicaretti e musica di alta qualità ed ormai immortale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©