La Corale Mascagni ricorda Giada Menicagli

Giada Menicagli era una giovane donna, che nel 2003, a soli 29 anni ha lasciato questa vita. Sono passati 20 anni da quel triste giorno, pur pieno della speranza della rinascita in Cristo. La memoria è la nostra arma per sconfiggere lo scorrere del tempo e di motivi di ricordarla Giada ne ha lasciati molti, moltissimi motivi perché le sue tante qualità non sono scomparse con lei. Nata nel 1974 , trovò giovanissima il desiderio di portare la testimonianza della sua Fede in Gesù Cristo a quanti riuscì a raggiungere nella sua pur breve vita terrena. Basta guardare la dolcezza del suo sguardo nella foto inserita nel manifesto, per capire quanta pace albergava nei suoi occhi, pace che offriva ai bambini con la sua opera di catechista e ai grandi con la costante testimonianza della sua fede. La Corale Mascagni, sensibile a gesti di solidarietà e sostegno, è entrata in punta di piedi in questo ricordo a venti anni dalla scomparsa, e come suo costume ha voluto organizzare un concerto composto da musiche sacre e liriche, che saranno intercalate da testimonianze e pensieri in ricordo di Giada. Giorgio Maroni guiderà ed accompagnerà alla tastiera la Corale Mascagni, impegnata nell’esecuzione di pagine musicali senza tempo, saranno eseguiti l’Ave Verum di Mozart, il Panis Angelicus di Frank, l’Ave Maria sull’intermezzo da Cavalleria Rusticana di Mascagni, passando al Va Pensiero dal Nabucco di Verdi e dalla preghiera “O Signore dal Tetto natio” Da i Lombardi, sempre di Verdi, ci sarà spazio per la grande preghiera dal Mosè “Dal Tuo stellato soglio” per coro e soli. Fanno parte della Corale i tre solisti : il Soprano Marianna Pace, il Baritono Luigi Luisi ed il Basso Paolo Morelli. Al Soprano sarà affidata l’Ave Maria di Bach – Gounod ed al Basso il Benedictus dalla Messa di Gloria di Pietro Mascagni. Il programma proseguirà con brani legati alla tradizione natalizia, il Noel di Adam, l’Adeste Fideles di Wade, il tradizionale Gli Angeli dalle campagne, per finire con Tu scendi dalle stelle di Sant’Alfonso dei Liguori. La cittadinanza è invitata quindi sabato 16 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Rosa in Via Machiavelli, con ingresso libero.

