La Corale “Pietro Mascagni” celebra la Musica Lirica Italiana al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Il Comitato per il Patrimonio immateriale dell’Unesco ha proclamato la pratica del Canto Lirico Italiano come elemento del patrimonio immateriale dell’umanità già nel 2023, in questo 2025, l’Unesco sezione di Livorno, in collaborazione con la Fidapa sezione di Livorno, l’Associazione Lavoratori Comunali, con il patrocinio del Comune di Livorno, della Provincia di Livorno e grazie agli spazi messi a disposizione dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, ha voluto celebrare questa nomina, chiedendo alla Corale “Pietro Mascagni” di organizzare un concerto lirico, con brani tutti tratti da opere liriche italiane. I Maestri della Corale, Patrizia Freschi Direttrice del Coro e Giorgio m

Maroni, Maestro preparatore ed accompagnatore al piano, hanno approntato un folto programma di famose scene liriche, toccando i grandissimi autori d’opera che ci hanno resi famosi nel mondo intero, al coro saranno affiancati i Soprano Maria Anna Pace e Francesca Scarfi, il Tenore Sergio Dragone ed il Basso Paolo Morelli.

L’appuntamento è per il 21 giugno alle 17 presso la sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, con ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria al numero 3665787190 (solo con messaggi di Whattsapp) o tramite la mail: [email protected]. Il concerto sarà preceduto dai saluti del Direttore del Museo, dal rappresentante del Comune di Livorno, Dalla Presidentessa del Club per l’UNESCO di Livorno, Dalla Presidentessa Fidapa sez. di Livorno e dal Presidente dell’Associazione Lavoratori Comunali. Veniamo ora al programma, veramente importante ed impegnativo, il primo brano sarà la grande preghiera “Dal tuo stellato soglio” dal MOSE’ di Gioacchino Rossini con coro e voci soliste di Pace, Dragone e Morelli, seguirà il brillante e divertente “Cantiamo facciam brindisi e Barcarola a due voci” dall’Elisir d’Amore di Gaetano Donizzetti, dove oltre al coro ascolteremo le voci soliste di Scarfi e Morelli. Seguirà il coro “Va pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi, sempre di Verdi ascolteremo poi il grande concertato del secondo atto dal Macbeth “Sangue a me…” con Coro e voci soliste di Scarfi, Dragone e Morelli. Verdi, il nostro più grande ed emblematico autore, è presente anche nel “Brindisi” da Traviata con Coro, Scarfi e Dragone e subito dopo del grande concertato del terzo atto “Di sprezzo degno…” con Coro e Scarfi, Dragone e Morelli. Il coro si ferma pochi minuti per lasciare il campo alla Pace con “Donde lieta uscì” da Boheme di Giacomo Puccini, seguito dal “Vissi d’arte” da Tosca di Giacomo Puccini, presentato dalla Scarfi e “E lucevan le stelle” sempre da Tosca di Puccini eseguita da Dragone. Sarà quindi la volta del nostro Pietro Mascagni e della sua Cavalleria Rusticana dalla quale il Coro eseguirà “Gli aranci olezzano” cui seguirà “Voi Lo sapete o Mamma” eseguito dalla Pace. Il brano finale sarà un momento musicale poco noto di Pietro Mascagni, la preghiera dall’Idillio Pinotta per coro e voci soliste di Scarfi, Dragone e Morelli. Pinotta è un tardo rifacimento di una cantata giovanile In Filanda, composta nel 1881 e rimasta a giacere in un cassetto fino al 1932. La scelta di questo finale è motivato dalla vicenda umana di Mascagni che compone il brano a 18 anni e lo ufficializza ad ormai settant’anni, come ultimo lavoro. Così questo concerto idealmente iniziato con Rossini, finisce con Mascagni, suo grande estimatore che come Giuseppe Verdi invitava i giovani autori a tornare all’antico.

Alla fine del concerto sarà offerto un brindisi.

