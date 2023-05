La Corale “Pietro Mascagni” in concerto a Sant’Andrea

L’appuntamento è per giovedì 1 giugno alle ore 21. Durante il concerto saranno eseguite musiche di Frank, Bach – Gounod, Mascagni, Caccini, Donizetti, Rossini,e Verdi. Si spazierà dall’Ave Maria sull’Intermezzo di Cavalleria Rusticana, alla Preghiera del Mosè, dal conosciutissimo “Va Pensiero” alla scerna in cui il Papa Leone X ferma Attila ed i suoi Unni

La Corale “Pietro Mascagni” è una presenza storica nella città di Livorno, essendo attiva già dal 1877 ed avendo tenuto a battesimo la prima rappresentazione di Cavalleria Rusticana al Teatro Goldoni il 14 agosto 1890, con enorme successo. Da allora il cammino della corale è proseguito instancabile fino ad oggi di concerto in concerto, di opera in opera, visto che il suo scopo principale è mantenere vivo l’interesse per la Musica Lirica e la Musica Sacra. Assente dalla Chiesa di Sant’Andrea, su invito dell’attuale parroco Don Rosario, la Corale ha deciso di offrire ai fedeli ed alla cittadinanza un concerto lirico durante il quale presentare brani sacri dedicati alla Madonna e brani di ispirazione sacra.

Avvalendosi della collaborazione del soprano Francesca Scarfi, giovane professionista lirica, del soprano Marianna Pace, brava interprete, nota alla città, del tenore Roberto Bucchioni, già assiduo collaboratore del Teatro Goldoni, del baritono Luigi Luisi, esperto solista e del basso Paolo Morelli, attivo da vari decenni sulle piazze italiane, la direttrice del coro Patrizia Freschi e Giorgio Maroni , accompagnatore al piano, hanno studiato un programma vario, e molto godibile, per la soddisfazione di quanti amano questo tipo di repertorio.

L’appuntamento è per giovedì 1 giugno alle ore 21, con invito a quanti interessati, di partecipare per onorare la Madonna a cui il concerto è dedicato ed applaudire questa storica ed instancabile corale cittadina.

Durante il concerto saranno eseguite musiche di Frank, Bach – Gounod, Mascagni, Caccini, Donizetti, Rossini e Verdi. Si spazierà dall’Ave Maria sull’Intermezzo di Cavalleria Rusticana, alla Preghiera del Mosè, dal conosciutissimo “Va Pensiero” alla scerna in cui il Papa Leone X ferma Attila ed i suoi Unni, da alcuni brani della Messa di Gloria di Mascagni, all’invocazione alla Madonna che Mascagni compose espressamente per la Madonna di Montenero.

Condividi: