La corale “Pietro Mascagni” in concerto per l’Ail al Museo di Storia

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo oltre che un interessantissimo museo, ha a disposizione ambienti adatti a conferenze e concerti, basti pensare alla rinnovata Sala del Mare ed al palcoscenico naturale del Parco dei Platani. La Direzione ed il personale del Museo garantiscono la possibilità di usufruire di questi ambienti speciali. Con questi splendidi presupposti la Corale “Pietro Mascagni”, in accordo con l’A.I.L. ha deciso di organizzare un grande concerto lirico con brani dei nostri più famosi operisti. Il concerto sarà a libera offerta e tutto il ricavato delle offerte sarà devoluto all’A.I.L. sezione di Livorno per coadiuvare questa associazione nella propria opera sociale. Come ben noto l’A.I.L., presente a Livorno dal 2014, promuove la diffusione delle ricerche scientifiche nel campo dell’Ematologia, favorisce il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei malati e delle loro famiglie, si offre come punto di riferimento per i ricoverati e famiglie, sensibilizza l’opinione pubblica sulla lotta a queste malattie ed ove possibile garantisce le cure domiciliari. A dire il vero fa molto altro, ma limitiamoci a questo e questo basta per capire quale e quanta importanza ha questa associazione nell’ambito del volontariato. I sostegni sono sempre ben accetti e la Corale si augura che questa sinergia richiami tanti generosi cittadini, che oltre usufruire di una serata in un godibile parco tra i più belli della città, vogliano godere di melodie immortali, scritte da Verdi, Bizet, Puccini e Mascagni e contribuire così ad aiutare l’A.I.L. nella sua missione. La Corale “Pietro Mascagni”, coadiuvata dal Soprano Barbara Terreni, dal Soprano Maria Anna Pace, dal Baritono Luigi Luisi dal Basso Paolo Morelli, presenterà due grandi concertati da opere verdiane, da Attila il pubblico potrà ascoltare il momento in cui Attila viene fermato da Leone I, nel Macbeth ascolterà la feroce determinazione dei due coniugi a eliminare con l’omicidio qualunque ostacolo alla loro brama di potere. Il solo coro eseguirà una evocativa Barcarola da i Due Foscari, oltre i possenti “O Signore dal tetto natio” e il “Va pensiero”. La seducente Habanera ci proietterà nel mondo spagnolo della Carmen di Bizet, passeremo poi al mondo pucciniano con “Si mi chiamano Mimì” dalla Boheme, seguita dal duetto tra Scarpia e Tosca “Or tutto è chiaro…Te Deum” con il grandioso finale del primo atto. Seguirà la splendida preghiera di Tosca “Vissi d’arte”. Dopo Puccini approderemo nella musica di Pietro Mascagni con “Gli aranci olezzano” bucolico e armonioso coro, seguito dal tragico “Voi lo sapete o Mamma” da Cavalleria Rusticana e per ultima una pagina poco conosciuta di Mascagni, la preghiera da Pinotta, un idillio lirico in due atti, frutto della rielaborazione e ampliamento della giovanile cantata “In Filanda”. L’accompagnamento musicale sarà garantito dal Maestro Giorgio Maroni e la Direzione di tutto il concerto sarà affidata alla Professoressa Patrizia Freschi. Un grande programma per una grande occasione, il Canto Lirico che aiuta il Volontariato. Non mancate quindi a questa grande occasione, partecipate numerosi mercoledì 23 luglio alle ore 21, parco dei Platani presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo,Via Roma 234, Livorno. Ingresso a libera offerta, è gradita la prenotazione telefonando ai numeri 0586 266758 / 266711.

