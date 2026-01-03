La Corale Pietro Mascagni in concerto

Ad un passo dai suoi 150 dalla fondazione la Corale “Pietro Mascagni” inizia il 2026 con una doppietta di concerti, entrambi a libero ingresso. Il primo avrà luogo presso il Centro Donna, Largo Strozzi alle ore 16,30 di sabato 3 gennaio. Il programma canoro proposto verterà sul mondo scintillante dell’Operetta, con brani tratti da “La Vedova Allegra”, in questi giorni al Teatro Goldoni, dove ha riscosso il solito grande successo, e brani tratti da “Acqua Cheta” la simpatica operetta di sapore casereccio che si svolge a Firenze, animata da gente comune. Prima dell’operetta saranno proposti due classici dell’Opera Lirica, il notissimo ed intramontabile “Va pensiero” e la struggente preghiera dal Mosè di Gioacchino Rossini, “Dal tuo stellato soglio”. Il programma proseguirà poi con brani natalizi della tradizione francese, tedesca e italiana. Il secondo concerto avrà luogo presso la suggestiva Pieve di Antignano, in Piazza del Castello domenica 4 gennaio alle ore 17. Qui il programma avrà un’impronta più religiosa, con brani tratti dalla Messa composta da Giorgio Maroni per la santificazione di Carlo Acutis, con brani tratti dalla Messa di Gloria di Pietro Mascagni, con il “Panis Angelicus” di Frank, il “Laudate Dominum” di Mozart, per passare a brani di ispirazione sacra, come la Preghiera dal Mosè di Rossini e la Preghiera dalla Pinotta di Mascagni. Il programma vedrà ancora canti natalizi della tradizione francese, tedesca e italiana. Tutti e due i concerti vedranno la partecipazione dei solisti Marianna Pace e Francesca Scarfi come Soprano, Gennaro Di Puglia come Tenore, Paolo Morelli come Basso, l’accompagnamento al piano sarà affidato al Maestro Giorgio Maroni e la Direzione dei due programmi avverrà sotto la guida della Professoressa Patrizia Freschi. La cittadinanza è invitata a tutti e due gli eventi.

