La Corte dei Miracoli riapre i corsi di magia

In programma due corsi rivolti ai principianti, uno per bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni, l'altro per adulti di tutte le età. Lunedì 2 ottobre alle 18.30 è in programma la lezione zero, gratuita, per gli under 16; alle 21.00 la presentazione del corso per over 16

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Magia della Corte dei Miracoli. Impara segreti custoditi gelosamente per secoli: con le lezioni di magia chiunque sarà in grado di stupire amici e parenti o un vero pubblico. Scopri uno splendido hobby che può aprire nuove strade a chi svolge lavori che richiedono attitudine alla comunicazione e al contatto umano.

Imparerai i trucchi e le tecniche dei prestigiatori: illusionismo, manipolazione, mentalismo, cartomagia e tanti incredibili giochi di prestigio, seguito dai docenti della Corte dei miracoli, premiata come Miglior officina magica d’Italia. Alla Corte si sono formati grandi prestigiatori come Alberto Giorgi e Laura, star internazionali dell’illusionismo, Francesco Fontanelli, Campione europeo di cartomagia e secondo classificato a Italian got talent 2022, Federico Pieri, fra i più richiesti performer di street magic a livello nazionale, e molti altri.

In programma due corsi rivolti ai principianti, uno per bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni, l’altro per adulti di tutte le età.

Lunedì 2 ottobre alle 18.30 è in programma la lezione zero, gratuita, per gli under 16; alle 21.00 la presentazione del corso per over 16. Parteciperanno Alberto Giorgi, star dell’illusionismo internazionale, e Francesco Fontanelli, campione d’Europa di cartomagia e secondo classificato a Italian got talent 2022.

Le lezioni si tengono alla House of Magic di via Piombanti 9D.

Per saperne di più tel. 3534464189

CORTE DEI MIRACOLI – La Corte dei Miracoli è nata a Livorno nel 1993 grazie a 5 prestigiatori che hanno messo insieme le loro competenze e conoscenze avviando un percorso per la diffusione dell’arte magica.

Negli anni si è fatta conoscere a livello nazionale e internazionale, aggiudicandosi alcuni dei più importanti riconoscimenti del mondo magico. Per le sue attività nel campo della formazione ha ricevuto numerosi premi nei più importanti congressi internazionali ed è stata nominata Miglior Officina magica in Italia.

In gruppo, la Corte ha realizzato una serie di spettacoli di successo, messi in scena in tutta Italia, da Notturno a La storia magica, da Radio nights a Cinemagie, per citarne solo alcuni, fino al Gran Galà “Dei prestigi e delle arti magiche” andato in scena nello storico Teatro Goldoni di Livorno, tutto esaurito per l’occasione con oltre mille spettatori paganti.

Nel maggio del 1999 la Corte ha inaugurato a Livorno la House of Magic, unico locale in Italia dedicato esclusivamente all’arte magica, dove dall’apertura a oggi ha messo in scena centinaia di spettacoli per il pubblico. Il locale ospita da 20 anni i Corsi di arte magica nei quali si sono formati decine di allievi prestigiatori. Le Lezioni di Arte magica della Corte, raccolte in volume, sono utilizzate non solo per i corsi interni, ma da alcuni dei più importanti club italiani.

La Corte dei Miracoli prosegue la grande tradizione dell’arte magica livornese, che fra il Settecento e la prima metà del Novecento ha formato alcuni dei più importanti artisti internazionali, fino a Tony Wetrik (Antonio Pastacaldi), uno dei più grandi prestigiatori del mondo neli anni Dieci e Venti del secolo scorso.

Oggi fra i soci figurano alcuni importanti professionisti attivi sulle scene internazionale, artisti cresciuti alla Corte come Alberto Giorgi (Shanghai Magic Festival, Mandrake d’or a Parigi, Trofeo Magic Stars a Montecarlo, Oracolo d’oro a Valladolid…), Francesco Fontanelli (Campione europeo di cartomagia, secondo classificato a Italia’s got talent…) Federico Pieri, Mago Altan e altri.

Sul palcoscenico della House of Magic di via Piombanti sono passati tutti i big della magia italiana (da Silvan a Tony Binarelli, da Alexander ad Arturo Brachetti, da Bustric a Raul Cremona…) e numerose star internazionali (da Vito Lupo a Jamy Ian Swiss, da Magic Christian a Pit Hartling, da Rocco Silano a Shoot Ogawa…).

Dal 2016 al 2023 la Corte dei Miracoli ha organizzato ed ospitato le prime quattro edizioni del Convegno nazionale di Storia della magia.

