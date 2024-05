La Costa degli Etruschi costruisce il manifesto del turismo sostenibile

Il 7 e 8 maggio l’Ambito organizza i primi laboratori online con gli operatori per progettare esperienze turistiche green da proporre sui mercati internazionali

Costruire il manifesto del turismo sostenibile per la Costa degli Etruschi, in linea con la Carta dei Valori promossa da Toscana Promozione Turistica, e progettare esperienze turistiche da inserire nell’offerta del progetto Green Community, in modo che la Destination Management Company dell’Ambito possa proporle a Tour Operator nazionali e internazionali.

Questo l’obiettivo dei laboratori online che l’Ambito Costa degli Etruschi, grazie alla cooperativa Itinera, organizza nei prossimi giorni per gli operatori del settore turistico.

“Sono occasioni importanti – sottolinea Marco Pavoletti, coordinatore dell’Ambito – attraverso le quali l’Ambito vuole supportare gli operatori nella creazione di prodotti turistici sostenibili, sempre più richiesti dalla maggioranza dei visitatori. Prevista anche la co-progettazione del manifesto del turismo sostenibile per la Costa degli Etruschi”.

“Durante questi laboratori – spiega Laura Giuliano, presidente della coop Itinera – le imprese del settore potranno presentare le loro esperienze green e quali strumenti hanno messo in campo per indirizzarsi verso un turismo sostenibile. Saranno inoltre chiariti gli strumenti di auto-valutazione per la candidatura delle esperienze che entreranno a far parte dell’offerta turistica della Green Community Costa degli Etruschi”.

Il primo appuntamento online, a cui l’Ambito invita a partecipare tutti gli operatori turistici, si svolgerà martedì 7 maggio in orario 14.30/16.30 oppure mercoledì 8 maggio (sempre con lo stesso orario). Si tratta di un unico appuntamento che viene proposto in due giornate diverse per dare possibilità di partecipazione a un largo numero di imprese turistiche.

Ecco di seguito il link per partecipare al laboratorio on line:

https://us02web.zoom.us/j/82383484180?pwd=Yk9DWm1KcDFNMnJubWlGRjBFc2p4dz09

Meeting ID: 823 8348 4180 – Passcode: 985219

Per motivi organizzativi è gradita la conferma della presenza, scrivendo una mail a [email protected].

