La Costa degli Etruschi punta sul Patentino dell’Ospitalità

L’ambito turistico e il Centro Studi Turistici di Firenze organizzano un ciclo di webinar tematici, destinati ai soggetti che operano nel settore

Un programma di seminari online per condividere informazioni e confrontarsi sulle migliori modalità per comunicare servizi ed esperienze che la destinazione Costa degli Etruschi offre ai turisti. Con questa volontà l’ambito turistico e il CST (Centro Studi Turistici) di Firenze organizzano un ciclo di webinar secondo il modello del Patentino dell’ospitalità.

Si tratta di attività di informazione e aggiornamento rivolte agli operatori turistici ma anche a chi, nel sistema di governance dell’ambito, si occupa dei temi dell’ospitalità. “È un progetto di informazione e aggiornamento – spiega Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, capofila dell’ambito turistico – per arrivare a una conoscenza approfondita dell’offerta turistica del territorio grazie anche a un confronto mirato tra i vari partecipanti”.

“Attraverso il modello del Patentino dell’ospitalità – sottolinea Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito turistico – vogliamo, sempre di più, portare avanti una condivisione di argomenti e strumenti essenziali per lo sviluppo di un settore, come quello del turismo, che è in piena evoluzione. È bene che chi si occupa di ospitalità conosca i cambiamenti dei flussi turistici, ma anche le azioni e i risultati di altre destinazioni”.

Nei giorni scorsi i Comuni che fanno parte dell’ambito turistico Costa degli Etruschi hanno provveduto a inviare una mail per invitare al ciclo di webinar gli operatori turistici e il personale degli uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica).

La partecipazione ai webinar è gratuita e non è necessaria una specifica iscrizione.

Di seguito il programma:

24 ottobre ore 15-17 Analisi dati stagione 2024 e trend del mercato turistico

Relatore Alessandro Tortelli (Direttore CST)

link per la partecipazione: https://meet.goto.com/877269541

25 ottobre ore 15-17 Borghi ed esperienze

Relatori Anna Duchini (CST) e Giancarlo dell’Orco (Destination Manager)

link per la partecipazione: https://meet.goto.com/467250661

28 ottobre ore 15-17 Informazione diffusa

Relatori Anna Duchini (CST) e Paolo Pestelli (The Plus Planet)

link per la partecipazione: https://meet.goto.com/177613029

30 ottobre ore 15-17 Prodotto enogastronomico e Vetrina Toscana

Relatore Daniela Mugnai (progetto regionale Vetrina Toscana)

link per la partecipazione: https://meet.goto.com/604728181

31 ottobre ore 15-17 Costruzione di un percorso di aggiornamento per le imprese

Relatore Alessandro Tortelli (Direttore CST) e Cristina Pagani (BTO)

link per la partecipazione: https://meet.goto.com/863253565

Il percorso del Patentino dell’Ospitalità si concluderà il 6 novembre a Cecina con un workshop sulle attività outdoor (orario 10-13) seguito da un workshop su comunicazione e redazione diffusa (orario 14.30-17).

Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail: [email protected].

