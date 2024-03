La Costa degli Etruschi si conferma destinazione top in Toscana dopo l’area fiorentina

Dai dati dei movimenti turistici del 2023 elaborati dalla Regione Toscana emerge che 4 Comuni costieri dell’Ambito hanno registrato oltre 1 milione di visitatori

Ottimi risultati in termini di presenze turistiche per l’Ambito Costa degli Etruschi che per il 2023 rimane ben saldo al secondo posto dopo l’area fiorentina fra i 28 ambiti regionali, confermandosi la zona costiera cresciuta maggiormente rispetto agli altri Ambiti turistici rilevanti per l’offerta balneare. Da sottolineare anche il risultato rispetto al periodo pre-pandemia, con un incremento del 10,6% delle presenze sul 2019; un dato superiore a tutti gli altri Ambiti costieri balneari.

Questi i dati essenziali che emergono dall’analisi dei movimenti turistici elaborati dalla Regione Toscana per il 2023. Numeri che mostrano chiaramente come prosegua il trend di successo della destinazione Costa degli Etruschi.

Da sottolineare anche il forte allungamento della stagione per l’intero territorio. I dati provvisori di fine settembre 2023 mostravano infatti un calo delle presenze del 5.5%, che si è ridotto allo 0.6% a fine dicembre, grazie al risultato estremamente positivo del quarto trimestre 2023, soprattutto per le molte presenze turistiche registrate nel mese di ottobre. La lieve flessione delle presenze rispetto al 2022, pari allo 0,6%, può essere considerata come un assestamento dopo un anno eccezionale in cui la crescita sul 2019 fu superiore all’11% ed è dovuta alla riduzione dei giorni di permanenza visto che nel 2023 gli arrivi comunque crescono del 2,5%.

Quanto ai dati relativi ai singoli Comuni dell’Ambito, senza dubbio da evidenziare come nel 2023 ben quattro Comuni costieri abbiano superato il milione di presenze. Oltre alla riconferma di Bibbona e San Vincenzo, che da anni registrano questo importante risultato, Castagneto Carducci si stabilizza per il terzo anno consecutivo oltre il milione di visitatori. Non solo, nel 2023 anche Piombino entra tra i Comuni che possono vantare più di un milione di presenze.

Evidente l’importanza dei Comuni collinari che nel 2023 hanno portato nel loro insieme quasi 700mila presenze turistiche, proseguendo una crescita continua dal 2019 di oltre il 20%.

Significativamente aumentati nel 2023 i turisti stranieri, con un incremento di arrivi del 6% che conferma l’apprezzamento sui mercati esteri della destinazione con gli stranieri che rappresentano da anni oltre il 40% delle presenze totali.

