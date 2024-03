La Cueva da Stagno all’Imperiale Latino

La Cueva Latina trasloca. Da via Aiaccia a Stagno, dove sabato 30 marzo si svolgerà l’ultima serata in questa struttura, alla storica location dell’Imperiale di piazza Belvedere a Tirrenia. La nuova gestione sarà inaugurata sabato 6 aprile. All’inizio si svolgerà tutto al chiuso, poi naturalmente con l’arrivo del caldo le ballate si trasferiranno al bagno Imperiale con la Nuova gestione Latina del sabato sera.

Per info e prenotazioni: Dodo Salsa – 3388307916

