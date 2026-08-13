La cultura al Centro, ultimo appuntamento con Luciana Breggia a Quercianella

Venerdì 14 agosto alle 18 al Centro socioculturale “Stefano Faniglione” incontro per bambini dai 5 anni e per i loro grandi con la scrittrice ed ex magistrata, autrice de “I vermetti e il peremoto”. Un racconto tra avventura, migrazioni, cambiamenti climatici e capacità di accogliere chi è diverso

Al Centro socioculturale “Stefano Faniglione” di Quercianella… Ultimo incontro con una scrittrice per ragazzi, per quest’edizione de “La cultura al Centro”: Luciana Breggia! Dopo Cristina Bellemo, Bruno Tognolini e Sara Piazza, venerdì 14 agosto alle ore 18.00 Luciana Breggia terrà un incontro per bambini dai 5 anni in su e i loro grandi (ma, perché no, anche per i grandi senza bambini) sul suo libro “I vermetti e il peremoto” (Terra Santa Edizioni, 2024, illustrazioni di Paola Formica). Luciana Breggia è un’ex magistrata impegnata sul tema della mediazione dei conflitti. Ha esordito nella letteratura per l’infanzia con “Il giudice alla rovescia” (Einaudi), seguito poi da “La scuola sotto l’albero” e “I vermetti e il peremoto” (TS Edizioni).

C’era una volta una pera gialla. Dentro la pera viveva un vermetto di nome Serafino. La sua casa era morbida, succosa e fresca: Serafino era felice di vivere dentro la pera e non desiderava altro dalla vita. Un giorno, però, sentì un grande colpo e poi, ancora botte e urti, movimenti violenti, una specie di peremoto! Il rocambolesco esodo di una comunità di vermetti che abitano nelle pere di alcuni alberi dell’orto. Quando capiscono che le loro “case” saranno presto distrutte per diventare marmellata, non potranno fare altro che fuggire, ma la ricerca di una nuova sistemazione non sarà affatto semplice. Il viaggio sarà lungo e pericoloso, pieno di ostacoli che sembrano insuperabili, ma anche ricco di avventure e di incontri indimenticabili. Il tema centrale del racconto è quello delle migrazioni dovute all’impossibilità di restare nella propria terra d’origine a causa dei cambiamenti climatici in atto, fenomeno da non sottovalutare e da indagare nella sua reale dimensione e complessità. Con una riflessione di fondo sulla capacità di incontrare chi è diverso da noi nell’accoglienza reciproca.

L’incontro è a offerta libera (e consapevole). Per maggiori informazioni, scrivere a [email protected] o telefonare al numero 3313652490. Per seguire gli eventi del Centro socioculturale ricreativo “Stefano Faniglione” si rimanda alle pagine Facebook e Instagram del centro. Il programma “La cultura al Centro 2026” vede il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno, il sostegno del Consiglio di Zona 7 e la collaborazione del Festival Démadé – Liberi di Libri e la libreria indipendente per ragazzi dell’Ardenza La Bottega dei Talenti.

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