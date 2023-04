La Diocesi promuove un corso per fotografi di celebrazioni

Gli incontri si terranno due venerdì consecutivi, il 5 e il 12 maggio, entrambi alle 21 alla Parrocchia di San Giovanni Bosco in Coteto

L’Ufficio Liturgico diocesano promuove due incontri rivolti agli studi fotografici, ai fotografi e ai videomaker che prestano la loro opera nelle parrocchie in occasione della celebrazione dei sacramenti (matrimoni, battesimi, comunioni e cresime). Lo scopo di tale iniziativa è quello di migliorare la presenza di questi operatori durante lo svolgimento delle celebrazioni, conciliando così le esigenze del rito liturgico con quelle fotografiche. Gli incontri vogliono fornire ai partecipanti elementi per meglio operare e allo stesso tempo garantire ai parroci, oltre al servizio professionale, un servizio rispettoso del luogo e della celebrazione. Con la partecipazione ai due incontri sarà attribuito dall’Ufficio liturgico ai fotografi e ai videomaker presenti un attestato di idoneità. Gli incontri si terranno due venerdì consecutivi, il 5 e il 12 maggio 2023, entrambi alle 21 alla Parrocchia di San Giovanni Bosco in Coteto, dove si usufruirà anche del prezioso contributo e dell’esperienza in materia del parroco mons. Luciano Musi. Per informazioni e iscrizioni ai due incontri è possibile contattare don Simone Barbieri 328 736 7199.

Condividi: