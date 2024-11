“La Diva” al Teatro Enzina Conte del Vertigo

Continua la Stagione teatrale al Vertigo sul palco del Teatro Enzina Conte con un doppio appuntamento. Sabato 16 novembre alle 21 e domenica 17 alle 17, Amasi Damiani coadiuvato dalla efficientissima aiuto regista Adriana Lamacchia, mette in scena la commedia del fratello Alberto“La Diva” scritta negli anni ottanta e premiata con il Premio Nazionale Vallecorsi per il teatro. La produzione é di Vertigoteatro che ha concesso alla compagnia Amasi Damiani, i locali per le prove, la scenografia, il piano luci, l’audio e due attori. Emanuele Vitto e Lorenzo Luparini.

Liberamente ispirata alla vita di Jean Harlow, La Diva racconta la storia di Shirley Saxon, una ragazza di paese divenuta in poco tempo una celebrità del cinema americano.

Bella, sensuale, fragile, ricercata da produttori e uomini che ne approfittano, Shirley vive una vita solo fatta solo di apparenze, con un grande amore giovanile mai vissuto e mai dimenticato, una madre ostile, un fratello perditempo e matrimoni di convenienza.

Circondata da produttori, agenti e registi che la sfruttano senza scrupoli, Shirley si rifugia nell’alcol e in incontri occasionali per dimenticare le delusioni della sua vita apparentemente dorata. Una scelta registica molto particolare e coraggiosa, dove gli attori principali sono al di là del tempo, ma rappresentano le contraddizioni dei loro personaggi, i loro dolori, i vizi e la mancanza d’amore, la spasmodica ricerca della felicità irraggiungibile. Sono quindi senza età: ora sono giovani, ora più maturi, ora gioiosi e dopo pieni di angoscia. Con un finale denso di emozioni.

In scena Manola Bichisecchi, Riccardo Monzani,Lorenzo Luparini, Elisabetta Macchia, Andrea Bocelli, Michele Bernardini, Riccardo Ricci, Emanuele Vitto.

Scenografia di Patrizia Coli e Adriana Lamacchia, costumi Claudia Baroni, Luci Ugo Zammit, audio Roberto Pacini, musiche Stefano Tarossi, grafica Giulia Socci, foto Anna Maria Bruni.

