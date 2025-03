La diva che sfidò Parigi. Carolina Internari: Alfieri, Goldoni e l’avventura francese

Carolina Internari, la regina della prosa italiana della prima metà dell’Ottocento. La vicenda umana e artistica della grande attrice livornese (1793-1859) è al centro del nuovo libro dello scrittore e giornalista Giuseppe Donateo La diva che sfidò Parigi. Carolina Internari: Alfieri, Goldoni e l’avventura francese (La Conchiglia di Santiago, San Miniato, pp. 229, euro 20). Il volume sarà presentato mercoledì 26 marzo, ore 16,30, presso l’Archivio di Stato. Introdurrà Michele Montanelli, ricercatore di storia livornese, che parlerà della situazione teatrale della nostra città al tempo della Internari. A presentare il libro, dialogando con l’autore, sarà il regista e scrittore Giuseppe Ranucci. Interverrà anche l’editore Andrea Mancini.

Lo studio di Donateo permette di entrare in un mondo teatrale lontano anni luce dai nostri gusti di uomini e donne del XXI secolo. La vita della Internari è una vetrina della dura esistenza che conducevano le compagnie dell’epoca e dei problemi pratici di quegli interpreti. Scorrendo queste pagine, vediamo gli attori spostarsi su diligenze e battelli (il treno cominciò a essere utilizzato soltanto nella seconda metà del secolo) tra una città e l’altra in un’Italia ancora divisa in Stati indipendenti, senza poter fare prove serie, litigando con i direttori dei teatri e alle prese con le agitate vicende politiche risorgimentali. Il repertorio era basato soprattutto sul genere tragico e la Internari ebbe proprio nel personaggio di Medea uno dei cavalli di battaglia. La sua recitazione era di stampo neoclassico, antinaturalistica e manierata, impostata secondo gesti solenni; un modo di stare sul palcoscenico che sarà superato dalla passionalità romantica. L’autore dedica ampio spazio alla turbolenta tournée parigina del 1830 (la “Internari-Paladini” fu la prima compagnia italiana di prosa a recitare nella capitale francese dopo la Rivoluzione del 1789) ed esamina l’Album dei ricordi dell’attrice, conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e ricchissimo di testimonianze di ammirazione da parte di illustri personaggi della cultura dell’epoca

