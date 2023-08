La Festa dell’Unità torna al Caprilli con big della politica nazionale ed eventi. Il programma

La Festa si svolgerà all'interno del parco dell'ippodromo Caprilli dal 23 al 26 agosto e dal 28 al 2 settembre con una piccola pausa il 27 per consentire il regolare svolgersi della riunione delle corse dei cavalli. Tra i tanti ospiti la segretaria nazionale, Elly Schlein, Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico e della regione Emilia Romagna e i deputati Nicola Zingaretti e Laura Boldrini. Vasto anche il programma degli eventi con i Licantropi, Lo Zerbo, Noberini, Bosco-Geppetti-Marmugi, Bondi e Delfino

Sarà una Festa dell’Unità con un particolare sguardo ai prossimi mesi di agenda politica e sociale. Lo slogan della manifestazione 2023 del Partito Democratico è infatti “In Corsa per il Futuro” (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per scaricare e consultare i programmi dei dibattiti-incontri politici e degli spettacoli in cartellone).

Un motto chiaro e deciso che traccia una linea ben delineata con un particolare sguardo alle imminenti amministrative che terranno banco nella primavera del 2024. “Un modo per discutere e affrontare quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che ancora c’è da fare su tante tematiche in ballo”, ha commentato Federico Mirabelli, segretario Unione Comunale del Pd di Livorno, durante la presentazione della festa svoltasi la mattina di sabato 19 agosto proprio nel parco del Caprilli.

La prima novità è che la Festa dell’Unità torna in maniera importante all’ippodromo Federico Caprilli dopo l’ultima apparizione del 2014 e quella ancor più datata della fine degli anni ’60. Lo fa in grande spolvero con un gran numero di big della politica regionale e soprattutto nazionale che si alterneranno in dibattiti e interviste dedicate a temi fondamentali della società italiana e livornese come la casa, il diritto al lavoro, il salario minimo, la lotta per i diritti e per scendere sul campo prettamente labronico, quello del porto e della portualità. Le date scelte per questa lunga manifestazione sono dal 23 al 26 agosto e poi ancora dal 28 agosto al 2 settembre. Un solo giorno di stop per permettere il regolare svolgimento della riunione settimanale dell’ippodromo in programma domenica 27 agosto in notturna.

Un programma intenso che ha impegnato da mesi la segreteria e tutti gli iscritti per l’organizzazione. Al tavolo della conferenza stampa una rappresentanza di un gruppo di persone che hanno lavorato in queste settimane al confezionamento di questa Festa dell’Unità targata 2023. Si sono seduti al banco per parlare alla stampa accanto al segretario Federico Mirabelli, Silvia Ghelardi, ufficio tesseramento, Laila Volpi della Conferenza delle donne all’interno segreteria comunale, Rita Villani portavoce conferenza delle donne democratiche, Bernardo Taddei, segretario giovani democratici, Claudio Marmugi direzione artistica degli eventi in cartellone, Francesca Cecchi supporto e collegamento per gli eventi e gli spettacoli in programma.

L’ippodromo, si ricorda, è collegato anche negli orari serali in maniera ottimale con le linee pubbliche di autobus di linea A e B.

“Abbiamo voluto che la Festa si svolgesse proprio qui, in questo parco restituito alla città dal settembre del 2019. Una riconsegna alla città per noi molto importante e significativa – spiega Mirabelli – Il tema, Livorno in corsa per il futuro, rappresenta per noi la caratteristica sia dell’amministrazione che del nostro partito che è quella di avere la capacità di mettere in piedi progetti e mettere in piedi percorsi per consentire di costruire il nostro futuro di cui il piano strutturale e il piano operativo ne sono degli esempi. Il programma politico della festa si adagerà sulla traccia del partito nazionale e sui temi importanti per il nostro Paese come sanità, casa, salario minimo. In questa occasione verrà dato uno spazio importante e significativo all’amministrazione comunale con un calendario in cui cui, ogni giorno, sarà possibile parlare con gli amministratori attraverso un punto di ascolto. Vi sarà anche lo street food e un’area spettacolo, posta vicino all’ingresso del viale Italia, oltre che al palco per gli eventi dibattito che sarà più verso la zona del tondino. Molta attenzione – conclude Mirabelli – sarà data anche ai nuovi tesserati che da febbraio ad oggi si aggirano, per l’Unione Comunale, intorno ai cento iscritti. Numeri non da poco. Per questo il primo giorno, l’apertura della Festa, sarà dedicata proprio a loro”.

Tanti i big del mondo della politica nazionale e non solo. Sabato 26 agosto, alle 21, protagonista sarà Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico e della Regione Emilia Romagna. Lunedì 28 sarà invece intervistato Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana e deputato PD. Martedì 29 invece grande attesa per la segretaria nazionale del PD Elly Schlein che parlerà alle 20,30 alla Rotonda d’Ardenza Carlo Azeglio Ciampi intervenendo sul tema del salario minimo. Il 1° settembre sarà la volta del deputato Nicola Zingaretti e a chiudere la manifestazione, il 2 settembre, sarà la deputata Laura Boldrini.

Per la parte degli eventi e degli spettacoli invece Claudio Marmugi, coadiuvato da Francesca Cecchi, ha voluto puntare ad un programma basato si artisti prettamente di casa nostra di facile “riconoscimento” del pubblico nostrano. Così ecco I Licantropi ad aprire la manifestazione il 23 agosto, poi Lo Zerbo, Bosco-Geppetti-Marmugi in Coinquilini di Cabina, il vernacolo del Pacitto, la comicità di Consalvo Noberini, il cabaret di Giovanni Bondi e Valerio Delfino, il varietà di Franco Bocci e della Compagnia Lirica Livornese a chiudere la Festa dell’Unità.

