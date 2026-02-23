La fisica Patricelli ospite del Club Livorno Host

Viaggio tra astrofisica e nuovi messaggi dall'Universo allo Yacht Club Livorno con la docente di Fisica e Astrofisica dell’Università di Pisa e membro della Collaborazione Virgo

L’Universo ha smesso di essere silenzioso per rivelarsi attraverso le “vibrazioni” dello spazio-tempo. Di questo affascinante cambio di paradigma si è discusso venerdì 20 febbraio allo Yacht Club Livorno durante l’incontro del Lions Club Livorno Host, dove la dottoressa Barbara Patricelli ha guidato i presenti alla scoperta delle onde gravitazionali.

L’evento e la relatrice

L’incontro, presieduto dall’Avvocato Stefania Pesce, ha avuto come protagonista una figura di spicco della ricerca scientifica internazionale: Barbara Patricelli è infatti docente di Fisica e Astrofisica presso l’Università di Pisa e membro della Collaborazione Virgo, l’esperimento situato a Cascina che ha permesso all’Europa di essere protagonista nella rilevazione di questi segnali cosmici.

I messaggi dell’Universo

Al centro della serata, un intervento divulgativo dedicato ai “messaggi dell’Universo”. La ricercatrice ha illustrato come la capacità di captare le onde gravitazionali permetta oggi di “ascoltare” eventi catastrofici e remoti, come la fusione di buchi neri o stelle di neutroni, offrendo una prospettiva totalmente nuova rispetto alla tradizionale osservazione luminosa. La relazione è stata accolta con grande interesse e partecipazione da parte dei soci e degli ospiti presenti.

I riconoscimenti

A suggello della serata, la presidente Stefania Pesce ha voluto omaggiare la dottoressa Patricelli con alcuni doni istituzionali e simbolici:

La medaglia ricordo della città di Livorno;

Il guidoncino ufficiale del Club;

Una collana con stelline, simbolo del tema trattato, realizzata dalla gioielleria Patrizia Galleni e donata dal Lions Club.

