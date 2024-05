La fortezza dei bambini, dall’8 all’11 maggio spettacoli e giochi per i più piccoli alla Fortezza Vecchia

In Fortezza Vecchia quattro giorni di giochi, laboratori e spettacoli a tema ambientale organizzati da Comune di Livorno, Aamps/RetiAmbiente e Cooperativa Brikke Brakke. Ingresso libero e gratuito. Per i laboratori posti limitati, prenotazioni tramite mail a [email protected]

A conclusione del progetto scolastico Green School che ha coinvolto le scuole cittadine di ogni ordine e grado, Comune di Livorno, Aamps/RetiAmbiente e Cooperativa Brikke Brakke hanno deciso di organizzare quattro giorni di giochi, laboratori e spettacoli a tema ambientale dedicati ai più piccoli (ingresso libero e gratuito) presso la Fortezza Vecchia (piazzale dei Marmi). Da mercoledì 8 maggio a sabato 11 maggio, dalle 9.00 alle 18.00, sarà visitabile (ingresso gratuito) la mostra fotografica ed artistica a carattere ambientale realizzata con l’aiuto degli/delle alunn* che nel corso del mese di aprile hanno partecipato alle iniziative di pulizia straordinaria organizzate dai partner. Venerdì 10 maggio, dalle 16.30 alle 18.00, grazie alla cooperativa “Il Melograno, Ruote libere For All” ci sarà la possibilità di provare gratuitamente le bici inclusive (biciclette speciali progettate per essere accessibili a chiunque). Sabato 11 maggio, dalle 10.30 alle 12.00, sarà la volta dei laboratori di riciclo creativo a cura della cooperativa sociale Brikke Brakke: i/le bambin* si cimenteranno nella creazione di opere d’arte partendo da oggetti di uso comune (laboratori gratuiti con posti limitati per prenotazioni scrivere a: [email protected]). Sabato 11 maggio, dalle 15.00 alle 17.00, i/le bambin* potranno divertirsi con i giochi antichi di società in legno di Federico Pieri e dell’associazione Terzo Studio; i giochi sono adatti a tutte l’età ed hanno un grande valore educativo essendo orientati a stimolare i sensi dei/delle bambin* (laboratorio gratuito). Sempre sabato 11 maggio, dalle 17.00 alle 18.00, Terzo Studio presenta lo spettacolo di magia Abracadabra, ombre cinesi, sabbia modellata e magia si incontrano per dare vita ad uno spettacolo rivolto a tutt* (ingresso libero e gratuito). Invitando la cittadinanza a partecipare, l’organizzazione ringrazia i partner: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, CRED, Provincia di Varese, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Sons of the Ocean e Soprasotto, oltre alle docenti e i docenti che hanno collaborato nell’ambito del progetto Green School Livorno.

