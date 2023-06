La Fortezza Nuova inuagura la stagione dei concerti con C’mon Tigre

Foto di Margherita Caprilli gentilmente concessa dall'ufficio stampa di Fortezza Nuova

Sabato 10 giugno, Fortezza Nuova ospita i C’mon Tigre e inaugura la stagione dei grandi concerti. Dalle 21:30, il duo vincitore della targa “Miglior artista dell’anno 2022” al Mei (Meeting delle etichette indipendenti) e del “Best music video award” al Liaf (London International Animation Festival), unito in un collettivo di musicisti provenienti da tutto il mondo, si esibirà in un raffinato live caleidoscopico e sperimentale, con rimandi all’universo mediterraneo, brasiliano, africano e medio orientale.

C’mon Tigre – Tra i migliori progetti artistici italiani degli ultimi anni, il suo linguaggio, contaminato da electrojazz, hip hop, funk, afrobeat, ethnosoul, convince critica e pubblico internazionali dall’esordio, nel 2014, con il primo album omonimo “C’mon Tigre”. Subito, l’approccio è multidisciplinare e strettamente connesso alle arti visive. I C’mon Tigre producono, infatti, due film d’animazione nello stesso anno: “Federation Tunisienne De Football” di Gianluigi Toccafondo e “A World Of Wonder” di Danijel Žeželj. Le composizioni, dal suono inconfondibile, vedono bassi e chitarre interagire con fiati, sintetizzatori, percussioni, vibrafoni, per immergere l’ascoltatore in un viaggio sensuale e ipnotico. Dopo il disco remix del 2017 con Dj Khalab e Populous, replicano il successo discografico con “Racines” nel 2019, il secondo album, accompagnato da un libro che riunisce fotografie d’autore, illustrazioni, opere di street artist e da alcuni videoclip animati. Nel 2020, sonorizzano film d’animazione nello spettacolo “C’mon Tigre + Toccafondo” e, due anni più tardi, esce “Scenario” (2022). Con la partecipazione di Xena Rubinos, Colin Stetson e Mick Jenkins, in collaborazione con il fotografo Paolo Pellegrin – i cui scatti sono raccolti in un libro venduto con l’edizione speciale in vinile – e i filmaker Donato Sansone e Danijel Žeželj, il terzo lavoro li consacra per ricchezza espressiva, capacità evocativa e dimensione collaborativa. Parallelamente a un intenso programma di live, conseguono premi importanti come la targa di miglior artista dell’anno al Mei (Meeting delle etichette indipendenti) e il Best music video award al Liaf (London International Animation Festival), con il video di “Twist into any shape”, sbaragliando le candidature di mostri sacri internazionali, come Gorillaz, The Smile e Mogwai.

Apertura porte ore 21:30 -Inizio concerto ore 22:15

Prezzo: 13,80 euro

Link ticket: DICE

Info: https://fb.me/e/3mySmSvC7

Fb: https://www.facebook.com/fortezzanuovalivorno

Ig: https://www.instagram.com/fortezzanuovalivorno/

Website: https://www.fortezzanuova.it/eventi/cmon-tigre/

