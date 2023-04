La Fortezza Vecchia si accende per l’estate livornese. Il programma

Tra i nomi di spicco in cartellone Fiorella Mannoia con Danilo Rea e Alessandro Benvenuti. Spazio anche ai dj set notturni, alla lirica in sessanta minuti, al Mascagni Festival, al cinema, al jazz e agli aperitivi con musica dal vivo. Un'estate tutta da vivere

di Giacomo Niccolini

Un programma lungo un’estate intera con offerte pensate per tutti i gusti: dall’opera lirica e musica da camera, al dj set, dall’apericena con musica live al vernacolo, dal cinema en-plein-air fino agli spettacoli dal vivo con nomi di spicco internazionale del teatro e della musica (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro per consultare, scaricare e conservare il programma dell’estate in Fortezza Vecchia 2023).

È questo quanto propone la Fortezza Vecchia gestita dal “patron” Luca Menicagli concessionario per l’Autorità di Sistema Portuale di gestire il monumento che tra i tanti significativi rappresenta d’impatto e nell’immaginifico comune la nostra città.

Un calendario stracolmo di eventi che parte dal 1° giugno e termina il 30 settembre. Quattro mesi fitti di programmazione tra cui spiccano due nomi di prestigio assoluto: Fiorella Mannoia e Danilo Rea che insieme daranno vita allo spettacolo “Luce” mercoledì 12 luglio alle 21.30.

Sale poi l’attesa per un altro grande nome che sarà svelato a breve e si esibirà mercoledì 9 agosto alle 21,30 con una performance live.

Un calendario che avrà i suoi punti fissi e imprescindibili: tutti i lunedì saranno dedicati al cinema con “Sguardi in Fortezza”, rassegna curata da Marco Bruciati (neo direttore della kermesse Effetto Venezia) che è giunta quest’anno alla sua settima edizione.

Il mercoledì sarà invece dedicato alla musica jazz con “Jazz Meets”, storico appuntamento con il jazz di qualità.

La settimana si chiuderà con “Besame”. La domenica al tramonto infatti sarà dedicato all’aperitvo musicale live con nomi di richiamo come Zerbo, Nicola Mei, Lovely Rita, Gerardo e i Montecarlos, Giannino & Friends, Matteo Becucci e tanti altri.

Tra gli eventi da non perdere, segnati in “rosso” sul programma, oltre a Mannoia e Rea, anche lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti (23 luglio ore 21,30) dal titolo “Pillole di me”, il Mascagni Festival che farà visita in Fortezza il 13, 18 e 20 agosto (ore 21), “We Wonder” di Fabrizio Bosso sabato 22 luglio alle 21,30, e l’Ensamble Symphony Orchestra & Choir del direttore Giacomo Loprieno in Bolero e Carmina Burana in programma domenica 16 luglio alle 21,30.

Spazio anche, come detto alla lirica, con il programma “L’opera da 10 soldi – ovvero la lirica in 60 minuti. Spettacoli in versione semi-scenica con ensemble orchestrale“. Tra le proposte La Traviata (24 giugno), Mimì, Violetta e le altre (6 luglio), Pagliacci (13 luglio) e Suor Angelica (1 agosto).

Dal 16 agosto al 7 settembre poi spazio a Livorno Music Festival con un programma a cura dell’Associazione Amici della Musica di Livorno.

Tutti i ticket degli spettacoli con bigliettazione sono già in vendita sui circuiti accreditati e sul sito della Fortezza Vecchia: www.fortezzavecchia.it.

Alla conferenza stampa erano presenti: Adriano Tramonti per la Fondazione Lem, Luca Menicagli gestore dell Fortezza Vecchia, Mario Menicagli direttore amministrativo del Teatro Goldoni, Sandro Giacomelli della LEG Live Emotion Group, Rocco Garufo assessore al Turismo e Commercio del Comune di Livorno, Marco Bruciati direttore artistico di Effetto Venezia e Sguardi in Fortezza, Matteo Paroli segretario generale e Claudio Capuano responsabile promozione Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

