La foto del Castello del Boccale è la vincitrice di Wiki Loves Monuments Italia

Primo posto in classifica per il Castello del Boccale di Livorno, una foto dell’utente Pamyd85 che immortala un tramonto sul mare le cui onde si infrangono sul Castello

È il Castello del Boccale il protagonista della foto vincitrice della tredicesima edizione italiana del più grande concorso fotografico al mondo, Wiki Loves Monuments, organizzato da Wikimedia Italia. Anche quest’anno gli scatti hanno documentato il patrimonio italiano su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli. Qui sotto il comunicato stampa.

Wiki Loves Monuments 2024

Wiki Loves Monuments punta a valorizzare il patrimonio culturale italiano nel mondo, contribuendo alla libera condivisione di immagini affinché siano accessibili e riutilizzabili gratuitamente da chiunque. Dal 2012 a oggi sono state caricate su Wikimedia Commons 284.000 fotografie permettendo agli utenti di tutto il mondo di accedere alla bellezza dell’Italia in maniera libera e gratuita. Numeri che continuano a crescere: sono state quasi 42.000, appartenenti a 615 partecipanti di cui 346 nuovi, le foto caricate per l’edizione 2024. Un dato che rende Wiki Loves Monuments Italia primo tra i 56 concorsi nazionali, con uno scarto di ben 12.000 e 14.000 fotografie dalla seconda posizione e terza posizione, rispettivamente occupate da Ucraina e Brasile. Per questa tredicesima edizione il concorso è stato organizzato in partnership con FIAF (Federazione italiana associazioni fotografiche) e con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), AIB (Associazione italiana biblioteche) e ICOM (International Council of Museums) Italia. Alla premiazioni erano presenti Valentina Sonzini, componente del Comitato esecutivo nazionale di AIB; Debora Valentini, direttrice del Dipartimento Social – Area Comunicazione di FIAF; Martina Panizzutt ed Elisa Occella, rispettivamente conservatrice del museo e storica dell’arte e social media manager dei Musei di Strada Nuova, Genova. A condurre il gioco, il giornalista Matteo Macor. “Wiki Loves Monuments non è solo un concorso fotografico ma un’iniziativa speciale, un potente strumento di condivisione della cultura libera. La differenza fondamentale tra un concorso fotografico classico e uno che pubblica le foto con licenza libera, infatti, è una diffusione più inclusiva che permette a tutti, oggi e domani, di fruire il patrimonio prodotto” – ha dichiarato Alessio Melandri, presidente di Wikimedia Italia. “Importantissimo poi il ruolo di partecipanti e volontari: chi può raccontare meglio i luoghi se non chi li conosce, li ama e li vive? La straordinaria partecipazione è prova di quanto sia forte il legame tra le comunità e il territorio, e soprattutto tra gli italiani e l’Italia, come ci dimostra il fatto che l’edizione italiana sia prima tra tutte le 56 edizioni nazionali di quello che è il concorso fotografico più grande al mondo.”

I vincitori

Quest’anno sono stati premiati con materiale fotografico 5 scatti nella classifica luoghi di cultura, altri 5 nella classifica monumenti e un ultimo come menzione speciale che si è aggiudicata il premio speciale FIAF.

Vincitori categoria generale

Nella categoria generale, primo posto in classifica per Castello del Boccale di Livorno, una foto dell’utente Pamyd85 che immortala un tramonto sul mare le cui onde si infrangono sul Castello, seguito da una vista notturna Duomo di Como illuminato dalla luna che si affaccia sul lago, fotografia dell’utente Maurizio Moro5153. Il terzo posto va a ALESSIOTERZO con Canal Grande di Venezia, scatto in cui numerosi edifici e in particolare la Basilica di Santa Maria della Salute, affacciati sul canale, sono incorniciati dai fuochi d’artificio che brillano in cielo. Subito in coda la veduta del Palazzo della Provincia di Bari, in cui mare e cielo si fondono grazie ai giochi di colore e luce, capolavoro di Pakycassano. A chiudere i premiati della categoria generale La Basilica al tramonto, con il massiccio del Monte Rosa sullo sfondo, catturata da Domeian.

Vincitori categoria luoghi di cultura

Per quanto riguarda invece le fotografie dei luoghi di cultura, la prima classificata è l’opera di Abbrey82, che ritrae la scala elicoidale del Castello di Corigliano Calabro, incorniciata dagli affreschi alle pareti. Il secondo posto va al Museo Civico di Bassano del Grappa di Silvana Gallio, dove in primo piano spicca la figura illuminata di spalle di una statua in calce bianca, seguita dall’immagine dell’utente Matteo Pappadopoli della Punta della Dogana a Venezia, illuminata da una magica luce rosa, sfocata dalla nebbia. Guadagna il quarto posto dell’utente Pierluca Lubello con la fotografia di una scultura al Museo archeologico nazionale di Taranto, che grazie al gioco di buio e luce sembra fluttuare nell’aria, mentre il Forte di Fenestrelle si aggiudica la quinta posizione grazie a Colombo Nicola. Menzione speciale al Teatro Margherita di Bari, di Salvatore Gianfrancesco, la cui foto in bianco e nero “senza tempo” riesce a catturare l’anima autentica di Bari, aggiudicandosi così il premio speciale FIAF.

