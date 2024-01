La fotografia dal cellulare alla Reflex, corso gratuito

L’Associazione Culturale New Images è un gruppo di amici fotoamatori, che non hanno lo scopo di trasmettere la loro passione e conoscenza ad altri. Per questo motivo il corso è gratuito, l’unica richiesta è quella di fare l’iscrizione all’associazione e pagare la tessera associativa per l’anno 2024, (costo 50 euro), questo consente, a fine corso, a chi è interessato, la possibilità di rimanere nel gruppo e poter partecipare gratuitamente a tutte le attività ed iniziative che verranno svolte dall’associazione nel corso dell’anno 2024.

Il corso si svilupperà in 3 lezioni teoriche con uscite pratiche. Primo appuntamento 25 gennaio al Circolo Arci Divo Demi.

I sensori; i pixel; il bilanciamento del bianco; gli obiettivi. Vuoi essere creativo e padrone del triangolo espositivo? Con i tempi di esposizione diaframmi e sensibilità Iso, composizione dell’imagine, conoscere le regole dei terzi e la profondità di campo queste sono alcune cose che potreste apprendere al nostro corso. Per conoscere la macchina fotografica una sera sarà dedicata alla presentazione e spiegazione di alcuni modelli di fotocamere.

