La fragilità della memoria e la forza dei legami “Nella testa del nonno” spiega l’Alzheimer ai bambini

L’albo illustrato, edito da Sillabe, nasce da un’esperienza personale dell’autrice Claudia Mazzeranghi In programma una serie di presentazioni: si parte lunedì 30 marzo, alle 10, alla RSA Villa Serena

Raccontare la fragilità della memoria e la forza dei legami. Spiegare a un bambino o a una bambina, con parole delicate e sincere, la perdita della memoria di una persona amata. Trasformare la difficoltà in una relazione e la perdita in una nuova forma di presenza. Sono questi i presupposti del nuovo libro pubblicato dalla casa editrice Sillabe, Nella testa del nonno, un albo illustrato che nasce da una toccante esperienza personale dell’autrice – l’educatrice scolastica livornese Claudia Mazzeranghi – e che punta a spiegare la malattia di Alzheimer ai più piccoli. Parole e acquerelli per capire cosa succede «quando la mente di una persona anziana inizia a fare i capricci».

«Questo albo illustrato – le parole dell’autrice, madre di un bambino di 6 anni – nasce da un’esigenza profonda: raccontare a un bambino ciò che accade quando una persona amata si ammala. Durante la scrittura, il progetto si è trasformato in un percorso di elaborazione e accettazione, permettendomi di guardare alla malattia con uno sguardo nuovo. Emozioni come la rabbia, inizialmente predominanti, hanno trovato spazio per evolversi. Se è vero che da questa malattia non si guarisce, è altrettanto vero che esiste una cura fatta di amore, presenza, ascolto e gesti quotidiani. Accettare il cambiamento di un genitore è un passaggio doloroso, ma necessario. Questo libro vuole raccontare che, anche quando le parole vengono meno e i ricordi si confondono, l’amore rimane intatto».

Il volume è arricchito dalle prefazioni di Giuseppe Costa, presidente di Sillabe Editore nonché di Costa Edutainment e Opera Laboratori, Luca Salvetti, sindaco di Livorno, e Marco Trabucchi, direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia.

Nella testa del nonno verrà presentato in anteprima lunedì 30 marzo, alle 10, nella Sala dei Congressi della RSA Villa Serena di Livorno (via di Montenero 176). Oltre all’autrice, interverranno Andrea Raspanti, assessore al Sociale e alla Sanità del Comune di Livorno, Melina Ricci, presidente della cooperativa sociale G. Di Vittorio, Alessandra Mini, presidente Amal (Associazione malati Alzheimer Livorno), Marinella Zagaglia, responsabile esecutiva Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer) per la Costa Etrusca, e Giulia Perni, direttrice editoriale della casa editrice Sillabe.

Per i mesi di aprile e maggio, sempre a Livorno, sono state organizzate anche altre iniziative relative all’albo illustrato Nella testa del nonno: giovedì 9 aprile (ore 18:30, presentazione del libro) e sabato 11 aprile (ore 10:30, laboratorio) all’associazione di coworking Spazio di via Ginori, sabato 18 aprile (ore 10:30, presentazione del libro con laboratorio) alla Biblioteca dei Ragazzi nel parco di Villa Fabbricotti e infine sabato 9 maggio (ore 17, presentazione del libro con laboratorio) in occasione della seconda edizione della rassegna di letteratura Démadé in Fortezza Vecchia.

Con questa pubblicazione e con altre novità che verranno annunciate nelle prossime settimane, Sillabe allarga il proprio catalogo Kids in vista del prestigioso appuntamento di metà maggio, quando la casa editrice parteciperà al Salone internazionale del libro di Torino. Sillabe sarà presente, dal 14 al 18 maggio, con il catalogo editoriale e le linee di merchandising culturale.

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